Homem é preso após praticar atos sexuais com égua em praça pública, no Pará

Ao ser flagrado, o homem levantou a bermuda e fugiu sem olhar para trás. (Foto:Reprodução / WhatsApp / Sem autoria)

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido pelos crimes de maus-tratos a animais, ato obsceno e desobediência

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (19), após ser flagrado praticando atos sexuais com uma égua em uma praça pública de Xinguara, no sul do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido pelos crimes de maus-tratos a animais, ato obsceno e desobediência.

O local, no momento em que o crime ocorreu, estava sem ninguém e tinha iluminação, que possibilitou o flagrante. Algumas pessoas que passavam pelo local viram a cena e uma delas ligou a câmera do celular e registrou o delito. Alguns vídeos do caso estão sendo compartilhados nas redes sociais, mas a reportagem não irá mostrá-los. “O cara comendo (tendo relações sexuais) a égua”, diz a cinegrafista amadora.

Ao perceber as vozes das testemunhas, o homem levanta a bermuda e foge sem olhar para trás. “Filma e manda para polícia”, diz uma outra pessoa ao fundo da imagem. “Tem vergonha não, vagabundo? Seu safado”, indaga um homem ao lado.

Por meio de nota, a PC informou que o suspeito preso foi encaminhado para a delegacia de Xinguara para realização dos procedimentos necessários e ficará à disposição do poder judiciário. O animal foi recolhido pela Prefeitura de Xinguara.

Abuso e maus-tratos contra animais

É um crime previsto no Código Penal. O Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 estipula que “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. A pena pode variar de três meses a um ano de cadeia, além do pagamento de multa. Caso o delito seja realizado contra cão ou gato, a condenação descrita no artigo pode aumentar para dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/14:39:39

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

