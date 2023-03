Saiba quem são os presidentes das comissões temáticas do Senado

Depois de duas semanas de negociação, o Senado definiu nesta quarta-feira (8) o comando das 14 comissões temáticas da Casa.

Conforme acordo, a CCJ ficou nas mãos de Davi Alcolumbre (União-AP). O partido também emplacou o comando da Comissão de Agricultura, com Soraya Thronicke (MS).

O PSD vai comandar três comissões: Assuntos Econômicos, com Vanderlan Cardoso (GO); Transparência e Controle, com Omar Aziz (AM) e Segurança Pública, com Sérgio Petecão (AC).

Até o momento, o bloco parlamentar Vanguarda, formado para tentar eleger o senador Rogério Marinho (PL-RN) na disputa contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG), resolveu se abster nas votações para presidência de comissões na Casa.

Veja quais são os presidentes das comissões temáticas do Senado:

– Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: Davi Alcolumbre – União/AP

– Comissão de Educação

Presidente: Senador Flávio Arns – PSB/PR

– Comissão de Assuntos Econômicos

Presidente: Senador Vanderlan Cardoso – PSD/GO

– Comissão de Meio Ambiente

Presidente: Senadora Leila Barros – PDT/DF

– Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

Presidente: Senador Paulo Paim – PT/RS

– Comissão de Infraestrutura

Presidente: Senador Confúcio Moura – MDB/RO

– Desenvolvimento Regional e Turismo

Presidente: Marcelo Castro – MDB/PI

– Comissão de Agricultura

Soraya Thronicke – União/MS

– Comissão de Relações Exteriores

Renan Calheiros – MDB/AL

– Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle

Presidente: Omar Aziz – PSD/AM

– Comissão de Ciência e Tecnologia

Presidente: Carlos Viana – Podemos/MG

– Comissão de Assuntos Sociais

Presidente: Humberto Costa – PT/PE

– Comissão de Segurança Pública

Presidente: Sérgio Petecão – PSD/AC

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2023/14:36:24

