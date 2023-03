Hospital de Castelo de Sonhos adota “adorno zero” para diminuir infecções

Acessórios são meios de transmissão de micro-organismos causadores de infecção (Foto: Divulgação/Ascom)

Pulseiras, anéis, alianças, relógios de pulso, brincos, crachás pendurados com cordão. Para enfatizar a importância da ausência desses acessórios dentro de uma unidade hospital, neste mês, o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos, distante 1,1 mil quilômetros de distância da sede do município, Altamira, na região de integração do Xingu, promoveu a campanha “Adorno Zero”.

O objetivo da ação foi a aplicação da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a qual proíbe piercings expostos, correntes, colares, presilhas, broches e outros adornos para os profissionais de saúde e de todos que transitam no hospital. A ação buscou, também, sensibilizar e comprometer toda equipe sobre como o uso de adornos pode ser perigoso no cotidiano.

Diego Carlis dos Santos, diretor-geral do Hospital de Castelo dos Sonhos, explica que a iniciativa visa orientar os profissionais para o não uso de adornos na unidade, fortalecendo, ainda mais, a segurança e proteção dos trabalhadores que atuam na unidade, além da diminuição dos riscos de infecções no hospital. Essas infecções podem atingir o paciente, o próprio funcionário como também os seus familiares em casa”, disse o gestor.

Prevenção – A ação conduzida pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) também se propõe em reduzir esses riscos provocando uma mudança no comportamento como medida de segurança, vedando o uso de adornos devido à possibilidade de aderência de micro-organismos nas superfícies desses objetos.

Foto: Divulgação“O nosso principal objetivo enquanto SCIH é conscientizar a equipe quanto à importância de não utilizar adornos, uma vez que estes são mecanismos de transporte de micro-organismos, podendo assim, ser prejudiciais tanto à saúde do colaborador quanto do próprio usuário. Importante frisar que esse uso também pode contribuir para acidentes, logo, sendo importante a não adesão destes em unidade hospitalar, visando sempre o paciente como nosso foco principal quando se trata da dispensação de cuidados prestados de qualidade”, disse Fabiana Santarém Duarte, responsável técnica pelo setor.

Ainda é realizado monitoramento através de indicador, o qual é exposto mensalmente nas áreas no intuito de engajar as equipes dos demais setores a fazerem a adesão também.

Ação – Também foi realizada a entrega de lembrança e placa de agradecimento aos colaboradores que aderiram à ação, como, enfermeiros, maqueiros e fisioterapeutas.

Serviço: O Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos é uma unidade pública administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhada ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

