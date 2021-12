Saiu! Assista ao clipe de Anitta e Pedro Sampaio em Belém

(Foto:| Reprodução) – “NO CHÃO NOVINHA“ é a nova aposta dos artistas.

Muita cor, festa e dança: é assim que o clipe de “No Chão Novinha”, parceria de Pedro Sampaio e Anitta, chega nesta manhã. Gravado em Belém do Pará, com a presença de famosas influenciadoras da região da Norte como Leona Vingativa e Ruivinha de Marte, o clipe é uma celebração da cultura brasileira, segundo explicação dos cantores em coletiva realizada hoje. “Eu sempre gosto de trazer a cultura do Brasil para os meus clipes. Adoro a aparelhagem de Belém. Descaracterizaria levar aquilo para outro lugar”, conta Anitta sobre a escolha de Belém para as locações.

Por: DOL

