Suposto líder religioso é suspeito de estuprar e torturar mulheres

Com informações do jornal O Povo.

Nos relatos, Francisco praticava rituais com velas e usava bebidas alcoólicas. Uma das vítimas afirma ter sofrido uma queimadura na mão causada pelo homem. Os mandados foram cumpridos na casa do denunciado e na suposta casa espírita

De acordo com a polícia, os abusos aconteciam no centro “Lar Espírita Maria de Nazaré”. As vítimas procuravam o local em busca de ajuda, pois o acusado dizia que poderia curar a doença das mulheres.

