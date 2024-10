Salvador Boat Show: maior evento náutico do Nordeste acontece em novembro

De 6 a 10 de novembro os olhares da náutica nacional estarão voltados para a Bahia Marina que será palco de um boat show inédito em Salvador/BA. O evento terá mais de 30 barcos em exposição e um público estimado em 8 mil visitantes. Ingressos podem ser adquiridos no linkhttps://www.ticket360.com. br/evento/29807/ingressos- para-salvador-boat-show-de-06- a-10-de-novembro

CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA: https://sigevent. pro/boatshow/inscricao_ boatshow/?id_edicao=2401&



FOTOS PARA DOWNLOAD

Link: https://drive.google.com/ drive/folders/ 1sVUc41nzHqhd5lEMYQC6qYKyniq2U UBE?usp=sharing

Créditos: Divulgação Outubro, 2024 – Salvador se prepara para receber, de 6 a 10 de novembro, o primeiro boat show da região Nordeste. O evento, que será realizado na Bahia Marina, promete transformar a capital baiana em um dos principais palcos da náutica no Brasil e vai reunir embarcações de diversos estilos, produtos e serviços ligados ao setor. Com mais de 30 barcos expostos e uma expectativa de receber cerca de 8 mil visitantes, o Salvador Boat Show chega para movimentar o mercado local e atrair ainda mais atenção para a Baía de Todos-os-Santos, a maior baía do Brasil e segunda maior navegável do mundo. Atualmente, a Bahia tem mais de 20 mil embarcações de lazer registradas, de acordo com a Associação Náutica Acobar. “O objetivo é levar a diversidade de produtos para o evento, visando apresentar desde barcos de entrada até embarcações luxuosas. Além disso, teremos brinquedos náuticos, jets, decoração, equipamentos e inovação. O boat show é uma oportunidade tanto para quem quer entrar no universo náutico quanto para quem já faz parte e busca fazer um upgrade. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência náutica e gastronômica completa para o público e fortalecer a presença da Bahia no cenário náutico nacional”, afirma Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos, empresa organizadora dos maiores eventos náuticos da América Latina. Impacto no turismo náutico Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Mila Paes, o Salvador Boat Show representa um marco importante para o desenvolvimento da economia local. “O turismo náutico tem um potencial enorme para impulsionar Salvador. A Bahia possui a maior baía do Brasil e ainda capta menos de 5% da movimentação náutica do país. Esse evento vai não só inserir a cidade no circuito nacional, mas também promover o desenvolvimento sustentável e gerar empregos. Estamos muito felizes com essa primeira edição e tenho certeza de que será o início de uma caminhada de muito sucesso”, destaca Mila. “A realização do Salvador Boat Show marca a consolidação da cidade no calendário dos grandes eventos náuticos brasileiros, somando-se a destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal. Essa é uma oportunidade de expandir os negócios do setor na região e fortalecer a presença da Bahia no mapa do turismo náutico, para aproveitar o potencial da Baía de Todos-os-Santos e suas 56 ilhas paradisíacas”, conclui Thalita. SERVIÇO O que: Salvador Boat Show

Quando: De 6 a 10 de novembro

Onde: Av. Lafayete Coutinho, 1010, Salvador – BA

Quanto: R$ 40,00 + Taxas

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/ evento/29807/ingressos-para- salvador-boat-show-de-06-a-10- de-novembro

Organização: Boat Show Eventos

Instagram: @boatshoweventos

Cobertura oficial: www.nautica.com.br, @revistanautica e youtube.com/@canalnautica Sobre o Grupo Náutica Com mais de 40 anos de mercado, o Grupo Náutica traz soluções em infraestrutura, eventos e comunicação náutica. É formado pela Revista Náutica (www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta no setor; o Boat Show Eventos, maior organizadora de salões náuticos da América Latina, com edições em São Paulo, Itajaí, Rio de Janeiro, Salvador, Foz do Iguaçu e Brasília; a Metalu, maior fabricante de píeres e passarelas em alumínio do mundo. O grupo também se preocupa com as questões sociais e é detentora das ações “Só Jogue na Água o que Peixe pode Comer”, assinada pelo cartunista Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que busca a navegação em lugares inimagináveis, assim como desenvolve os principais Guias de Turismo Náutico do país.

https://saopauloboatshow.com. br/

Fonte: Rotas Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2024/13:40:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...