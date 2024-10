PM prende suspeito de violência doméstica e apreende munição e armas de fogo em residência no Distrito de Vila Isol em Novo Progresso-PA

A prisão foi realizada por militares do 46º Batalhão da Polícia Militar (46º BPM) – (Foto:Reprodução)

O suspeito foi preso em flagrante depois de agredir a esposa e atirar com arma de fogo.

Policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar (46º BPM) prenderam um homem,pelos crimes de violência doméstica e ameaça, na manhã da última sexta-feira, 4 de outubro de 2024, no distrito de Vila Isol (distante 45 km de Novo Progresso) , município de Novo Progresso-PA.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada após denúncia anônima de uma suposta briga de casal. As equipes se deslocaram até a localidade para averiguar o fato e constataram que a vítima havia sido agredida pelo seu companheiro.As equipes se deslocaram até a localidade para averiguar o fato e constataram que a vítima havia sido agredida pelo seu companheiro.

A mulher também informou que o suspeito havia danificado seu aparelho celular e efetuado disparos utilizando duas armas de fogo. Um revólver calibre .38 e uma carabina do mesmo calibre foram entregues aos policiais pela vítima, contudo o agressor não se encontrava na residência. Após rondas na região, o homem foi localizado em um bar e chegou a resistir a abordagem policial, porém foi detido com a necessidade do uso de algemas.”Após algumas tentativas de deter o homem, os militares precisaram algemá-lo devido a grande resistência do agressor”.

O suspeito, os armamentos e os demais familiares envolvidos na ocorrência foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde o fato foi apresentado para a autoridade policial de plantão. (PM)

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2024/09:11:21

