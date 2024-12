Sambista de Salvador descobre traição ao chegar em casa mais cedo

Nadson e Flávia – Foto: Reprodução

Caso dividiu opiniões nas redes sociais

O sambista Nadson Ávila, mais conhecido como Biriguidi, usou as redes sociais para expor que foi traído. O músico chegou em casa mais cedo, em um condomínio no bairro Trobogy, em Salvador, na noite de quinta-feira, 12, e flagrou a mulher com outro homem. Ela nega a traição.

Tudo começou quando Biriguidi seguiu a intuição e esperou a saída do suposto amante do prédio da mulher, identificada como Flávia Fal. Ele ficou na escondido, mas perdeu a cabeça após perceber que o carro que estava lá era de um conhecido e filmou a cena para mostrar aos seguidores quem era o amante.

O músico mostrou o automóvel do rapaz e chegou a ameaçá-lo de morte. “Talarico, descarado, safado aqui! Peguei no flagra […]. Vou passar para os ladrões, vou lhe matar”, disparou.

Mas as ofensas não pararam por aí. Biriguidi também xingou Flávia: “Tava com Ronan, essa p*ta! Eu fazendo de tudo por ela, essa vagab*nda com outro homem”.

Nadson Ávila já foi dançarino de bandas de pagode baiano e atualmente é percussionista de um grupo de samba.

A versão de Flávia

Depois da exposição do caso nas redes sociais, Flávia quebrou o silêncio e contou a versão dela sobre a história. Segundo ela, não houve traição, pois o relacionamento dela com Biriguidi chegou ao fim faz tempo.

O sambista não teria aceitado o término e teria feito a filmagem para prejudicá-la. “Sou a vítima e estou passando como autora”, lamentou.

“Está se passando aí que eu traí ele, que eu dei corno nele, que aconteceram vários episódios… mentira! Mentira! Eu sou uma pessoa solteira, não tenho nada com ele há muito tempo, a minha família e a família dele são cientes disso”, explicou.

Flávia também contou que não está se relacionando com Ronan, o homem apontado como seu amante. De acordo com o relato dela, ele apenas emprestou o carro para que um amigo fosse vê-la e acabou sendo exposto por engano.

