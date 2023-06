Santarém: 13 gatos são encontrados mortos em ramal das comunidade das Lavras

Gatos são encontrados mostos em comunidade do município de Santarém. (Foto:Reprodução Facebook).

Vídeo mostra um caminho na entrada com os gatos mortos. A população está assustada com o ato cruel contra os animais

Um caso de violência com gatos vem chocando a internet com imagens que mostram um caminho formado por 13 felinos mortos no ramal que dá acesso à comunidade das Lavras, no município de Santarém, oeste do Pará. Até o momento, ninguém sabe como os animais foram deixados no local, mas as pessoas que moram na comunidade estão assustadas com a ação perversa. Tem gatos de vários tamanhos, inclusive, um filhote.

O blog do Tabocal, que atua na localidade, informou que no último sábado (24) um morador da comunidade de São José passou pelo ramal e se deparou com a cena na estrada, onde se formava uma fileira de 13 gatos mortos. O morador chegou a registrar um vídeo e fez a denúncia.

As pessoas estão assustadas com a ação, pois ninguém consegue entender a motivação de violência contra os animais. O comentário é que nas proximidades do ramal tem câmeras de segurança e pode ajudar a polícia a encontrar os responsáveis pela barbaridade.

A equipe de reportagem já entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para obter maiores informações sobre a ocorrência no município de Santarém.

Maus-tratos a animais resulta em pena

A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Quem cometer esse crime pode ser punido com dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

A referida legislação alterou a Lei 9.605/98, que dispõe sobre os crimes contra o meio-ambiente, fauna e flora e prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, no caso de crime de maus-tratos contra animais.

