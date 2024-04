Veículos apreendidos pela PRF em Santarém e Itaituba há mais de 60 dias serão leiloados dia 22 de abril

Veículos apreendidos há mais de 60 dias pela PRF nas unidades de Santarém e Itaituba serão leiloados — Foto: Divulgação

Veículos conservados têm lances a partir de R$ 4.852,50. Já as sucatas com motor inservível, têm lances a partir de R$ 296,90.

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Pará (PRF-PA), tornou público que após notificações oficiais e esgotamento dos prazos legais sem manifestação dos proprietários, veículos apreendidos e retidos nos pátios das unidades operacionais da PRF e terceirizados em Santarém e Itaituba, realizará licitação na modalidade Leilão, do tipo maior lance, em sessão pública a ser realizada no dia 22 de abril.

De acordo com o Edital nº 10/2024/Pátio-PA, a sessão pública será conduzida pela Leiloeira Oficial Célia Maria Campos Cardoso.

Os veículos objeto do leilão estão divididos em 57 lotes e classificados como: conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas inservíveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível.

O leilão será realizado exclusivamente na modalidade online, com sessões públicas marcadas para às 09h dos dias 22 e 24 de abril, para os veículos recolhidos nos pátios dos municípios de Santarém e Itaituba, respectivamente. Já a sessão online terá início às 08h do dia 15 de abril, e será realizada no site da Vip Leilões.

Os veículos classificados como conservados, que não forem arrematados na sessão pública, serão novamente levados a leilão em nova sessão de lances a ser realizada nos dias 25 e 26 de abril, às 09h, e serão automaticamente reclassificados como sucatas aproveitáveis com lances iniciais equivalente a 10% do lance inicial da primeira sessão pública.

Já os veículos classificados como sucatas, que não forem arrematados na sessão pública, serão novamente levados a leilão em nova sessão de lances nos dias 25 e 26 de abril, às 09h, tendo os seus valores iniciais reduzidos a 50 % do lance inicial da primeira sessão pública.

Os lotes de veículos com direito a documentação (conservados), que poderão voltar a circular em vias públicas, serão entregues ao arrematante livres de quaisquer ônus, exceto aos que vencerem após a data do leilão, ficando o arrematante responsável pelo registro no órgão executivo de trânsito, vistorias e demais procedimentos para transferência do veículo que por ventura o Detran de domicílio do arrematante venha a exigir.

Quanto aos lotes de veículos leiloados na condição de sucata terão baixa no sistema Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a sua circulação em vias públicas, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

Quem pode participar

Pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – para quaisquer lotes conservados (documentáveis);

Pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – para quaisquer lotes conservados (documentáveis);

Pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e em consonância com a Lei nº 12.977/2014 e Resolução Nº 611/2016 do Contran – para quaisquer lotes sucatas.

As pessoas jurídicas devem obrigatoriamente possuir cadastro no Detran.

Os interessados em participar do leilão online deverão se cadastrar no portal da empresa organizadora do certame, observando as regras ali estabelecidas e aceitando as condições de vendas previstas.

O cadastro deve ser feito com pelo menos 48 horas de antecedência ao início do fechamento do leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma online.

Confira lista dos veículos disponíveis para o leilão

Itaituba – GM/ONIX 10TAT LTZ – 2019 – conservado R$ 36.150,50

Santarém – FOX 1.0 GII – 2012 – conservado – R$ 17.086,50

Santarém – FIAT/UNO MILLE ECONOMY – 2013 – conservado – R$ 12.727,00

Santarém – HONDA/NXR150 BROS MIX ES – 2009 – conservado – R$ 4.852,50

Itaituba – GM/S10 EXECUTIVE D 4X4 – 2010 – conservado – R$ 39.311,50

Santarém – FORD/KA SE 1.0 HA C – 2020 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 9.511,60

Santarém – REB/RANDON SR FD CG – 1996 – sucata aprov. motor inserv – R$ 9.511,60

Santarém – SCANIA/P114GA4X2NZ 330 – 2002 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 9.511,60

Santarém – FIAT/PALIO FIRE ECONOMY – 2010 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 2.351,50

Santarém – HONDA/CB 300R – 2011 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 2.351,50

Santarém – VW/VW/GOL 1.0 – 2008 – sucata aprov. motor inserv. R$ 2.172,90

Itaituba – FIAT/PALIO ELX FLEX – 2006 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.947,50

Itaituba – HONDA/CG 160 FAN ESDI – 2017 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.237,20

Santarém – HONDA/CG 160 FAN – 2018 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.213,50

Santarém – HONDA/CG 160 FAN ESDI – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.183,40

Itaituba – HONDA/NXR150 BROS ESD – 2013 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.166,20

Itaituba – YAMAHA/FAZER YS250 – 2011 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.124,50

Santarém – HONDA/CG 150 TITAN EX – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.121,80

Itaituba – HONDA/CG 150 TITAN EX – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.121,80 17

Santarém – ASIA/POLO – 1999 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 1.082,80

Santarém – HONDA/CG 150 FAN ESI – 2012 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 937,60

Itaituba – HONDA/BIZ 125 ES – 2011 – sucata aprov. motor – R$ 922,90

Itaituba – HONDA/BIZ 100 ES – 2013 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 910,10

Itaituba – HONDA/CG150 TITAN MIX ES – 2009 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 851,90

Santarém – YAMAHA/FAZER YS250 – 2007 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 840,10

Santarém – VW/GOL 1000 – 1994 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 832,50

Itaituba – HONDA/POP 110I – 2016 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 788,20

Itaituba – HONDA/CG 125 FAN ES – 2012 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 778,10

Santarém – HONDA/NXR150 BROS ES – 2005 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 772,10

Santarém – HONDA/POP 110I – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 749,80

Itaituba – HONDA/POP 110I – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 749,80

Itaituba – HONDA/POP 110I – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 749,80

Itaituba – HONDA/POP 110I – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 749,80

Itaituba – HONDA/POP 110I – 2015 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 749,80

Santarém – HONDA/CG 150 TITAN ES – 2007 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 741,20

Santarém – HONDA/CG 150 TITAN ES – 2006 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 741,20

Itaituba – HONDA/CG 125 FAN KS – 2012 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 714,60

Itaituba – HONDA/CG 150 TITAN ES – 2004 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 698,30

Santarém – HONDA/CG 150 TITAN KS – 2004 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 686,70

Itaituba – HONDA/CG 150 JOB – 2005 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 686,70

Santarém – HONDA/CG 125 FAN KS – 2011 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 664,20

Itaituba – HONDA/CG 125 TITAN ES – 2003 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 650,10

Santarém – HONDA/CG 125 FAN KS – 2010 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 640,90

Santarém – HONDA/CG 125 FAN KS – 2009 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 640,90

Itaituba -HONDA/CG 125 FAN KS – 2010 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 640,90

Santarém – YAMAHA/XTZ 125K – 2008 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 623,60

Santarém – HONDA/POP100 – 2012 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 606,80

Itaituba – HONDA/CG 125 TITAN KS – 2004 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 602,90

Itaituba – HONDA/POP100 – 2011 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 592,00

Santarém – HONDA/CG 125 TITAN KS – 2003 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 582,70

Itaituba – HONDA/C100 BIZ – 2004 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 573,10

Santarém – HONDA/CG 125 TITAN KS – 2002 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 568,50

Itaituba – HONDA/CG 125 TITAN KS – 2001 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 568,50

Santarém – HONDA/CG 125 FAN – 2006 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 567,90

Santarém – HONDA/CG 125 FAN – 2006 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 567,90

Santarém – HONDA/CG 125 TITAN ES – 2000 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 552,50

Santarém – JTA/SUZUKI EN125 YES – 2008 – sucata aprov. motor – R$ 523,20

Santarém – HONDA/CG 125 TITAN – 1998 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 514,00

Santarém – YAMAHA/YBR 125E – 2004 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 475,70

Itaituba – HONDA/CG 125 TITAN – 1995 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 474,60

Santarém – HONDA/XLR 125 – 1999 sucata aprov. motor inserv. – R$ 461,40

Santarém – YAMAHA/YBR 125K – 2005 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 457,60

Santarém – HONDA/CG 125 TODAY – 1991 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 392,30

Santarém – HONDA/CG 125 CARGO – 2001 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 363,20

Santarém – KASINSKI/SOFT – 2011 – sucata aprov. motor inserv. – R$ 296,90

