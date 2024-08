Santarém é o primeiro município do Pará a ter um Fundo Municipal para Políticas Penais

Foto: Reprodução | O prefeito Nélio Aguiar sancionou a lei que institui o Fundo Municipal para Políticas Penais do município de Santarém, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras). O fundo servirá para financiar políticas de alternativas penais, de reintegração social de pessoas presas, internadas e egressas e de controle e participação social no sistema de justiça criminal.

Com a aprovação, Santarém está apta a receber verbas. O município foi o terceiro do estado do Pará a ter implantado um Escritório Social. O equipamento reúne em um mesmo local atendimentos para dar suporte às pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, com objetivo de facilitar o acesso a atendimento especializado em áreas como saúde, atendimento psicossocial, qualificação e encaminhamento profissional.

A gestão do serviço é compartilhada entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, reunindo diferentes áreas e atores para promover inclusão social, com mobilização de iniciativas estaduais e municipais, sistemas e a sociedade civil.

O escritório funciona recebendo encaminhamentos judiciais e fornecerá amparo às pessoas em vias de sair do sistema prisional e àquelas egressas e seus familiares. Ele irá trabalhar com atendimento às demandas de cada indivíduo, com atenção a vulnerabilidades e riscos sociais, além de ofertar oportunidades de acesso aos serviços públicos de assistência, saúde, educação, renda, trabalho, habitação, lazer e cultura, buscando, assegurando, assim, a finalidade prevista em lei de reinserção social de pessoas egressas.

“Santarém avança sendo o primeiro município do estado a ter o fundo municipal para políticas penais. Este fundo será determinante para a implementação de políticas públicas que possam ampliar a capacidade de reinserção, a capacidade de transformação e de inclusão deste público para que possam ter a oportunidade de ressignificar as suas histórias de vida”, avaliou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

Fonte: O Impacto com Agência Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/14:04:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...