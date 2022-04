Percentual de paraenses endividados cresce e chega a 66,8% em março

(Foto:Reprodução) – Segundo a Federação do Comércio do Pará, no Estado, 79% desse total de dívidas é referente a contas de cartão de crédito

O número de paraenses endividados cresceu 8,1 pontos percentuais e chegou a 66,8% em março deste ano. Desse total, 79% é referente à gastos no cartão de crédito, o principal tipo de dívida acumulada pelos consumidores no Pará. (As informações são de Natália Mello).

Os índices são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência, feita pelas Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/PA). No Brasil, a taxa de famílias que fecharam o mês três deste ano com alguma dívida foi a maior dos últimos 12 anos, chegando a 77,5%.

Voltado a números registrados no Pará, em março do ano passado, o percentual de endividados era de 58,7% e as dívidas com o cartão ficavam com 76,2%. Este ano, além desse aumento, também cresceu o número de paraenses com contas em atraso, que saltou de 28,2% para 32,1%; destes, 15,8% informaram que não terão condições de colocar a dívida em dia nos no próximo mês. Ainda de acordo com a Fecomércio, a média de tempo dessas contas que estão em atraso é de 63 dias e as parcelas desses débitos devem comprometer a renda dos próximos 7 meses.

Segundo a assessora econômica da Fecomércio/PA, Lúcia Cristina Andrade Lisboa, as dívidas que os paraenses têm a pagar comprometem 30,5% da renda. “Observa-se, nesse aspecto, que está havendo um círculo vicioso, muitos estão ‘aprisionados ao cartão’, ou seja, comprometem grande parte da renda mensal com os pagamentos dessas parcelas, e os que conseguem pagar, geralmente utilizam parte dos salários do mês para pagar a parcela. Com isso, ficam sem disponibilidade para as compras do mês e permanecem no círculo vicioso. E os que não conseguem pagar as parcelas, entram em grandes dificuldades financeiras, dado o elevado patamar das taxas de juros, que no crédito rotativo, chega a 320% ao mês, com variações para mais e para menos”, declarou.

O endividamento por faixa de renda – até 10 salários mínimos, por exemplo, chegou a 65,6%, um aumento de 6,7% em relação ao mês de março do ano passado. Em janeiro desse ano, o percentual foi de 64,8%, ou seja, há uma tendência de crescimento desse índice. As contas em atraso para esse mesmo recorte de público também aumentou de 2021 para 2022, de 29,7% para 33,2%. Para o economista Nélio Bordalo, o primeiro a se fazer, quando endividado, é uma análise geral no orçamento mensal da família (ou pessoal), e colocar no papel ou utilizar uma planilha financeira para incluir todas as despesas.

“As despesas fixas são aluguel, condomínio, financiamento de veículos, escola, e as variáveis são supermercado, lazer, água, energia. Assim a pessoa tem uma noção do que gasta mensalmente, além das dívidas atrasadas, como cartão de crédito. Com esse ‘retrato’ da situação financeira, essa pessoa pode verificar em que itens pode economizar, por exemplo, no lazer e, assim, fazer sobrar mais dinheiro no fim do mês, podendo negociar ou até quitar as contas em atraso. Ou seja, a família ou a pessoa tem que abrir mão de gastar com itens que não são prioritários ou que sejam supérfluos”, explica Nélio.

No caso dos cartões de crédito, Nélio afirma que é importante negociar, desde que essa pessoa tenha condições, de fato, de quitar a dívida. Por isso, ele recomenda que o uso do cartão de credito seja feito com responsabilidade, e que é bom estipular um valor para ser gasto mensalmente, de acordo com o orçamento mensal da família. O cartão deve ser usado especialmente em compras altas.

“O planejamento financeiro é muito importante para ter uma vida financeira mais tranquila, e o uso da ferramenta ‘orçamento doméstico’ é imprescindível para isso, pois não se deve gastar mais do que se ganha. Com o orçamento mensal bem detalhado e uma projeção para 6 meses ou até um ano, é fácil identificar que despesas podem ser reduzidas ou até eliminadas. Uma redução no consumo de energia, sem desperdícios, pode impactar positivamente no orçamento mensal da família, o mesmo serve para compras em supermercados, levando uma lista do que realmente precisa comprar, evitando compras desnecessárias”, detalha.

Por fim, Nélio explica a diferença entre endividamento e inadimplência: quando uma pessoa pega emprestado recursos financeiros para adquirir algum bem, ele está se endividando – cartão de crédito, carnês de lojas ou financiamento; já o excesso de dívidas pode levar o consumidor à situação de inadimplência, que é quando não se consegue pagar um compromisso financeiro até a data de seu vencimento.

“Tecnicamente, o endividamento da família deve ficar em torno de 30% da renda mensal, passando desse percentual, existe o risco de ter que escolher que conta pagar durante o mês, o que não é saudável financeiramente, e além disso, dívidas em atraso geram juros e multa, e no final, a conta fica ainda maior”, finaliza o economista.

Confira algumas dicas de cuidados com o cartão de crédito:

Os consumidores precisam ter controle do valor total das dívidas que possuem no cartão

A cada compra, devem avaliar o impacto sobre o valor total da parcela que já tem a pagar, verificar o impacto da parcela sobre sua renda mensal

Não pode confundir o limite disponível que tem para compras no cartão de crédito com renda disponível

Fazer o máximo para pagar a dívida da parcela total do cartão e evitar pagar o mínimo ou parcelar a dívida, porque os juros do crédito rotativo são bastante elevados

Utilizar o cartão para compras que não tenham disponibilidade para pagamento à vista, mas sempre verificando a capacidade de pagamento das parcelas

Evitar utilizar muitos cartões de várias bandeiras, procurar concentrar em um único, para não perder o controle do quantitativo de dívidas parceladas que possui

Se já estiver inadimplente, procurar negociar para efetuar o pagamento e verificar as vantagens em reunir as dívidas de todos os cartões em um única bandeira e negociar a melhor forma de pagamento

Se já estiver inadimplente, verificar os juros do parcelamento da dívida em atraso do cartão e ao mesmo tempo verificar outros tipos de empréstimos, se conseguir um com juros menor e mais vantajoso, negociar esse tipo de pagamento

