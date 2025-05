Santarém monta plano de contingência contra MPOX após alerta em Manaus

Foto: Reprodução | A Secretaria Municipal de Saúde reforça monitoramento e se prepara para agir rapidamente em caso de suspeita da doença, apesar de não haver registros na cidade.

Diante dos recentes casos de MPOX (antiga varíola dos macacos) notificados em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, oeste do Pará, está em alerta e já iniciou ações de monitoramento e prevenção. Segundo a secretária adjunta de Saúde, Irlaine Figueira, a doença está no radar da Vigilância em Saúde, mas os casos em Manaus motivaram a ativação de um plano de contingência mais robusto.

“Nos reunimos enquanto rede – vigilância, hospital, UPA, SAMU e as unidades básicas – para traçar estratégias de prevenção e monitoramento da MPOX. Estamos atentos, mas é importante dizer que não há nenhum caso confirmado nem óbito por MPOX em Santarém”, afirmou a gestora.

Como parte da estratégia, será criada uma unidade sentinela, responsável pela triagem de casos suspeitos, coleta de material biológico e encaminhamento para diagnóstico laboratorial no Lacen (Laboratório Central do Estado).

“Essa unidade será referência para avaliar os sintomas e definir o risco dos pacientes. A maioria dos casos é leve, mas precisamos identificar rapidamente aqueles que podem evoluir para quadros mais graves”, explicou Irlaine.

As unidades básicas de saúde e de urgência e emergência continuarão sendo a porta de entrada para a população. Em caso de suspeita, os pacientes poderão ser direcionados à unidade sentinela. Os centros de referência da cidade também atuarão como pontos de notificação e investigação dos casos.

Capacitação das equipes de saúde

A partir da primeira semana de maio, a prefeitura vai iniciar um ciclo de capacitações para profissionais da saúde da rede municipal, abrangendo médicos, enfermeiros, agentes comunitários, além das equipes de urgência e emergência. A ideia é garantir que todos saibam identificar os sinais da doença e conduzir os casos da forma adequada, evitando alarme desnecessário.

Nesta quarta-feira (1º), a Vigilância em Saúde do município participa de uma reunião com a Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública) e o 9º Centro Regional de Saúde, para validar e, se necessário, ajustar o plano de ação local.

Atenção às fake news

Irlaine Figueira também alertou a população sobre a circulação de notícias falsas.

“Houve uma divulgação de que existiria um caso em Santarém, mas essa informação não procede. O único caso registrado foi em 2022. Provavelmente pegaram essa informação antiga e a divulgaram como atual”, explicou.

A orientação é que a população procure informações nas unidades básicas de saúde, que seguem sendo o principal canal de orientação e prevenção.

Sobre a MPOX

A MPOX é uma doença viral que pode ser transmitida por contato direto com lesões, fluidos corporais ou objetos contaminados. Os sintomas incluem febre, dores no corpo, lesões na pele e gânglios inchados. Embora geralmente leve, a doença pode se agravar em pessoas com imunidade comprometida.

De acordo com as autoridades de saúde, garantem que em Santarém não há casos confirmados, mas que a vigilância continua ativa para garantir a segurança da população.

