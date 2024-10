Presidente sanciona lei que reconhece a Festa do Sairé como manifestação da cultura nacional

Foto: Reprodução | Celebração remonta ao Século 17, reúne elementos religiosos e folclóricos e é realizada em setembro no município paraense de Alter do Chão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, o projeto de lei que reconhece a Festa do Sairé, realizada em setembro no município paraense de Alter do Chão, como manifestação da cultura nacional.

"Estamos falando de uma manifestação cultural que surge com os indígenas, com mais de três séculos, é abraçada pelos jesuítas e consegue se manter até os dias atuais, sobretudo nas manifestações que são feitas no mês de setembro. Estamos falando aí do reconhecimento dessa manifestação cultural, da importância que a Amazônia, dos saberes da Amazônia, das manifestações religiosas, culturais que tem a Amazônia"

A Festa do Sairé remonta ao século 17. Começou como ritual indígena. Incorporou ao longo do tempo elementos das culturas africanas e dos caboclos. O lado religioso é marcado por procissões, missas e atividades católicas que atraem centenas de fiéis, enquanto o lado cultural é representado pelo Festival dos Botos.

“Estamos falando de uma manifestação cultural que surge com os indígenas, com mais de três séculos, é abraçada pelos jesuítas e consegue se manter até os dias atuais, sobretudo nas manifestações que são feitas no mês de setembro. Estamos falando aí do reconhecimento dessa manifestação cultural, da importância que a Amazônia, dos saberes da Amazônia, das manifestações religiosas, culturais que tem a Amazônia”, afirmou o deputado federal Leo de Brito, um dos relatores do projeto na Câmara.

A festa folclórica envolve uma disputa entre os grupos Boto Tucuxi e Boto Cor-de-Rosa, que encenam a lenda amazônica do boto, um golfinho de água doce que se transforma em um jovem sedutor. As apresentações são acompanhadas por torcidas organizadas e um grupo de jurados decide o vencedor.

“É muito parecido com o que acontece lá em Parintins (AM), dos dois bois, do Garantido e do Caprichoso. Só que no Pará são dois botos, o tucuxi e o cor-de-rosa, que fazem o mesmo modelo. A rivalidade é uma beleza maravilhosa. Inclusive Santarém hoje exporta para Parintins muitos artesãos que vão fazer os carros, as fantasias lá do festival de Parintins, do festival dos bois”, explicou o ministro das Cidades, Jader Filho, que é paraense, durante a sanção da lei no Palácio do Planalto.

Com a sanção da lei, a Festa do Sairé passa a figurar na lista de manifestações culturais de importância nacional, o que garante maior visibilidade e reconhecimento às suas raízes e práticas. A nova lei entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União.

IDENTIDADE – A sanção presidencial é considerada importante porque o evento é uma expressão da identidade cultural do Pará, especialmente da região de Alter do Chão. Ao ser reconhecido como patrimônio cultural, ganha visibilidade. A festa é também exemplo de como diferentes influências culturais se entrelaçam.

O reconhecimento nacional ajuda a atrair maior atenção para a celebração, promove o turismo e gera oportunidades econômicas para os moradores de Alter do Chão e municípios vizinhos. Alter do Chão é internacionalmente conhecida pelas belezas naturais de suas praias de rio.

O turismo cultural é uma importante fonte de renda para muitas comunidades que preservam suas tradições e festividades. O reconhecimento oficial proporciona maior proteção e apoio à preservação das práticas e rituais. Isso inclui suporte institucional e potenciais recursos para manter a festividade de forma autêntica, evitando que se perca com o tempo ou seja diluída por influências externas.

TRÂMITE – O projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula teve como autor o deputado federal José Priante (MDB/PA) e como relator no senado o senador Zequinha Marinho (Podemos/PA).

