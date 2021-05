Santos sofre pane no início do segundo tempo e perde para o Bahia por 3 a 0

O Santos perdeu por 3 a 0 para o Bahia neste sábado, no Pituaçu, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Thaciano (2) e Juninho.

O Peixe fez um primeiro tempo regular, mas teve uma pane no início da etapa final. Em sete minutos, o Alvinegro viu três gols do Tricolor. Todos em falhas individuais na defesa.

Em má fase, o Santos voltará a campo para outra estreia: a Copa do Brasil. O Peixe visitará o Cianorte na terça-feira, no Paraná, pela terceira fase. Pela mesma competição, o Bahia enfrentará o Vila Nova em Goiânia.

O Santos teve a posse de bola, mas pouco criou. O Bahia, mesmo em casa, procurou contra-ataques. Ambas as estratégias não surtiram efeito.

Na melhor chance do Tricolor, Rodriguinho recebeu sozinho de Rossi e bateu para fora aos 40 minutos. O bandeirinha assinalou impedimento, mas o lance era legal e certamente seria confirmado no VAR se o meia acertasse o alvo. Foi um vacilo na marcação de Felipe Jonatan.

No minuto 45, Pirani cruzou, Lucas Braga fez o pivô e Marinho bateu forte, mas quase no meio. O goleiro Mateus Claus fez grande defesa para evitar a abertura do placar.

SEGUNDO TEMPO

O Bahia voltou com tudo para a etapa final e fez dois gols com Thaciano em três minutos. No primeiro, Pará deu uma “pixotada” antes de Rossi dar a assistência. No segundo, Rossi driblou Luan Peres e foi garçom novamente para Thaciano. 2 a 0.

O Santos seguiu em pane e sofreu o terceiro aos sete minutos, quando Juninho apareceu sozinho para cabecear após escanteio curto. 3 a 0 num piscar de olhos.

O Peixe mexeu e até promoveu a estreia de Marcos Guilherme, mas passou longe de reagir e nada criou. Essa foi a oitava derrota alvinegra em 12 duelos como visitante na temporada.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

29/05/2021 21:21

