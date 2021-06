Santos vence o Cianorte fora de casa e encaminha vaga na Copa do Brasil

O Santos venceu o Cianorte por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Estádio Albino Turbay, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Marinho, um em cada tempo.

O Peixe dominou as ações desde o começo e chegou a ter quase 90% de posse de bola, mas perdeu muitas chances para ampliar. O gol de Marinho só saiu na parte final da partida após muita insistência. Defensivamente, o time foi seguro diante da equipe da Série D.

A decisão ocorrerá na próxima terça-feira, na Vila Belmiro. O Santos pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final da competição nacional.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Ceará, sábado, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – O Santos, como não poderia ser diferente, dominou as ações desde o primeiro minuto de jogo e beirou os incríveis 90% de posse de bola. Logo no comecinho, um pênalti em Marinho não foi marcado.

O Peixe, porém, teve dificuldade para transformar essa bola no pé em chances de gol. A saída foi uma finalização de fora da área: Luan Peres chutou, Bruno espalmou e Kaio Jorge aproveitou o rebote de cavadinha no minuto 23.

O Alvinegro teve outra grande oportunidade aos 31, quando Kaio Jorge cruzou, Lucas Braga ajeitou de calcanhar e Bruno parou em Marinho na pequena área. Por fim, Marinho deixou Pirani cara a cara com o goleiro e o meia chutou para fora aos 40.

Aos nove minutos do segundo tempo, o Santos teve outro lance cristalino para marcar o segundo gol. Marinho driblou Rael e cruzou forte antes de Kaio Jorge errar na pequena área. Quando o placar marcava 14 jogados, o Cianorte fez John trabalhar pela primeira vez. Rael puxou contra-ataque e bateu forte de fora da área para defesa segura do goleiro santista.

O Santos teve outras duas chances importantes em sequência. Aos 18, Luiz Felipe fez gol anulado por impedimento. Segundos depois, Marinho parou novamente no goleiro Bruno. No minuto 30, Marinho foi tocado por Wilson Junior e o pênalti também não foi marcado. Aos 31, Kaio Jorge quase fez no segundo pau. E aos 33, Marcos Guilherme parou no goleiro Bruno (e na trave).

E, finalmente, o gol saiu no minuto 34. Kaio Jorge recebeu no contra-ataque e rolou para Marinho. O primeiro chute parou na zaga e o rebote parou no gol. 2 a 0 para o Santos.

