São Paulo estreia na Copa do Brasil perdendo para o 4 de Julho

O São Paulo estreou na Copa do Brasil sendo surpreendido.

Visitando o 4 de Julho, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, o Tricolor, que foi a campo com os reservas, teve uma noite para se esquecer na defesa, principalmente nas bolas aéreas, e acabou saindo de campo com a derrota por 3 a 2 no jogo de ida da terceira fase da competição.

O Tricolor volta a entrar em campo na Copa do Brasil na próxima terça-feira, no Morumbi. O modesto 4 de Julho terá a vantagem de jogar pelo empate fora de casa, e o São Paulo terá de se redimir com sua torcida. Parte dela, inclusive, fez uma linda festa no Piauí, ignorando as orientações de combate à covid-19.

Agora o São Paulo volta o foco para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado o time comandado por Hernán Crespo encara o Atlético-GO, fora de casa. Para esta partida, os titulares devem entrar em ação.

O jogo – O São Paulo foi surpreendido logo aos oito minutos de jogo. Em cobrança de escanteio fechada, Rômulo cabeceou no primeiro pau, Lucas Perri fez a defesa, mas, no rebote, a bola desviou em Orejuela e acabou entrando no gol.

Em desvantagem no placar, o Tricolor teve de correr atrás do prejuízo e contando com mais qualidade dentro de campo não sofreu para empatar. Aos 21 minutos, Shaylon deu bom passe para Eder, que tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual.

O atacante ítalo-brasileiro estava em noite inspirada e pouco depois de marcar o primeiro tratou de virar a partida para o São Paulo. Desta vez Welington desceu pela esquerda e cruzou para Eder, que dominou já tirando do goleiro e precisou apenas soltar a bomba para estufar as redes novamente.

O que o Tricolor não esperava era que instantes antes de ir para o intervalo o 4 de Julho voltaria a surpreender. Em cobrança de falta pela direita, Gilmar Bahia aproveitou nova falha de Orejuela, que não conseguiu afastar o perigo e viu a bola sobrar nos pés do zagueiro adversário, que não desperdiçou, empatando o jogo.

Na etapa complementar Eder continuou sendo a principal ameaça para o 4 de Julho. Aos 15 minutos, o atacante tabelou com Hernanes, saiu na cara do gol, mas o goleiro adversário fez grande defesa para evitar o terceiro gol tricolor. Mas foram os donos da casa que novamente aproveitaram a fragilidade da defesa são-paulina.

Aos 20 minutos, em nova cobrança de falta, o 4 de Julho levantou a bola na área, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar, e ela sobrou para Rômulo cabecear sem chances para Lucas Perri, colocando os donos da casa na frente mais uma vez .

Mas, por pouco que a festa do time piauiense não durou muito. Logo no minuto seguinte, Vitor Bueno recebeu dentro da área, cortou a marcação e bateu colocado, mandando para fora. Grande chance perdida.

E a situação só não ficou ainda mais vergonhosa para o São Paulo porque Lucas Perri não deixou. Aos 28 minutos, Kaká recebeu dentro da área, em posição irregular, cara a cara com o goleiro tricolor, e viu o adversário fazer grande defesa à queima-roupa.

Já nos acréscimos, Galeano ainda teve a chance derradeira de ao menos evitar a derrota no Piauí. Após lindo lançamento de Welington, o paraguaio saiu mano a mano com Jailson e tentou completar de cabeça, mas mandou para fora. No minuto seguinte ele teve a oportunidade de se redimir, balançando as redes aproveitando a sobra do cruzamento, mas o árbitro erroneamente marcou impedimento.

Fonte:Gazeta Esportiva

