São Francisco contrata meia Rogerinho; volante cai no BID e fica à disposição para o Parazão

Rogerinho, novo reforço franciscano, estava no Uberlândia

Aos poucos, o técnico Júnior Amorim vai ganhando novas opções para escalar o São Francisco no Campeonato Paraense. Após o anúncio da contratação do meia Kléber Queiroz, na terça-feira (19) a diretoria do clube confirmou a chegada do meia-atacante Rogerinho e a regularização do volante Pedro Santos.

Rogério Miranda da Silva, o Rogerinho, tem 34 anos e estava no Uberlândia Esporte Clube, se preparando para disputar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. No início do mês, ele e o clube chegaram a um acordo e decidiram pela rescisão de contrato. O novo reforço azulino também já vestiu as camisas do Paysandu, Ceará, Bahia, Fortaleza e ABC-RN, entre outras.

De acordo com a assessoria franciscana, o meia é aguardado em Santarém na tarde desta quarta-feira (20).

Volante regularizado

Além dos reforços, o comandante azulino também conta com a regularização do volante Pedro Santos, que teve o nome e contratos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) na tarde de terça.

O jogador de 25 anos teve problemas com a transferência internacional, já que em 2018 estava no futebol paraguaio, e ficou de fora das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paraense.

O São Francisco é o lanterna do grupo A1, com quatro pontos. Os azulinos se preparam para enfrentar o Independente de Tucuruí no domingo (24), pela sexta rodada do Parazão. Nesta quarta-feira (20), a equipe treina à tarde, em um campo da comunidade Perema.

