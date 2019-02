São Paulo perde para o Grêmio e ainda corre risco de queda

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/arquivo) – Não foi nesta quarta-feira que o São Paulo atingiu a meta de se livrar de vez do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena do Grêmio, nesta noite, o time comandado por Dorival Júnior perdeu por 1 a 0, em duelo válido pela 35ª rodada do torneio nacional.

Tendo uma invencibilidade de cinco jogos encerrada, o São Paulo fica no 11º lugar, com 45 pontos, seis a mais que a Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, e dois a menos que a meta estipulada para escapar da degola. Com gol do zagueiro Kannemann, o Grêmio, por sua vez, garante a manutenção da vice-liderança ao final da rodada, com 61 pontos.

No próximo domingo, o São Paulo tentará retomar o caminho das vitórias diante do Botafogo, no Pacaembu, às 17 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas às 19h, o Grêmio visitará o Santos, na Vila Belmiro, com os reservas, já que disputará a primeira final da Copa Libertadores na outra quarta-feira, contra o Lanús, da Argentina, em casa.

O Grêmio começou melhor, pressionando na frente e com marcação alta, dificultando a saída de bola do São Paulo, que parava a partida com muitas faltas. Tanto que foi advertido três vezes com cartão amarelo no primeiro tempo.

Na parte final do primeiro tempo, o Grêmio foi recompensado pelo melhor futebol e abriu o placar aos 33 minutos. Após rebote em cobrança de escanteio, Geromel recebeu livre na direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Na tentativa de fazer o corte, Arboleda mandou no rosto do zagueiro Kannemann e a bola entrou no gol defendido por Sidão.

Apático, o São Paulo se lançou um pouco mais à frente em busca do empate ainda antes do intervalo. No entanto, o máximo que conseguiu foi um chute rasteiro e fraco de Hernanes, que parou nas mãos de Marcelo Grohe, acionado pela primeira vez na partida.

A equipe treinada por Dorival Júnior voltou para a etapa complementar com Lucas Fernandes na vaga do apagado Maicosuel. Mas foi o Grêmio que assustou primeiro. Logo após a saída de bola, Fernandinho disparou pela esquerda, fez fila, invadiu a área e, meio sem ângulo, chutou na rede pelo lado de fora.

Recuado, o time gaúcho passou a postar nos contra-ataques e quase ampliou a vantagem em um deles. Aos nove minutos, Sidão espalmou chute cruzado de Edílson. No rebote, de dentro da área, Ramiro bateu forte, mas o goleiro são-paulino salvou com grande defesa.

Dorival ainda colocou Júnior Tavares e Gilberto nos lugares de Petros e Araruna, respectivamente, para buscar o empate. Aos 40 minutos, Lucas Pratto saiu na cara de Marcelo Grohe, que fechou o ângulo e evitou o empate do São Paulo. No último minuto, o argentino saiu mais uma vez na frente do arqueiro gremista, mas novamente mandou no corpo do adversário.

