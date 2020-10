São Paulo volta a levar gol do Binacional, mas goleia e garante vaga na Sul-Americana

O São Paulo se despediu da Copa Libertadores da América com uma goleada por 5 a 1 em cima do Binacional no estádio do Morumbi, na noite desta terça-feira. O resultado levou o Tricolor aos sete pontos, na terceira colocação do grupo D, que não lhe dá a condição de seguir na competição, mas que garante vaga na Copa Sul-Americana.

O modesto time peruano deu adeus à Libertadores como lanterna do grupo. O curioso é que o Binacional só venceu o São Paulo, e também só marcou gol nos paulistas. Foram três ao todo de uma equipe que terminou com saldo de gols de -21.

Fernando Diniz resolveu mandar uma equipe mista a campo, mas ainda assim poupou bem menos jogadores que se esperava. Desta maneira, os mandantes sobraram em campo.

Sem fazer muita força, Vitor Bueno abriu o placar com um petardo de fora da área. Depois, Brenner ampliou ao aproveitar rebote de duas defesas do goleiro rival.

O jogo seguia em ritmo de treino, quando Deza teve liberdade e acertou a gaveta de Volpi. Um golaço que manchou a atuação são-paulina no primeiro tempo.

Na etapa final, Pablo acabou com o jejum de 11 jogos sem marcar. De voleio, com liberdade, o atacante fez o terceiro do São Paulo. E na sequência, Arboleda ampliou, após cobrança de escanteio.

A tranquilidade no placar permitiu a Diniz fazer muitas trocas. A partida continuou tranquila para os brasileiros, que ainda mandaram uma na trave com Luan e fecharam o placar com Pablo, depois de belo giro dentro da área.

Agora, o São Paulo volta as atenções para o duelo de domingo, às 20h30, de novo no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de empatar por 3 a 3 com o Fortaleza, fora de casa, o Tricolor precisa da vitória para ir às quartas de final.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

