São Paulo x CBF: Confira os detalhes da negociação de valores após saída de Dorival Jr

A temporada 2024 começou com muito agito para os lados da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Após o retorno do presidente Ednaldo Rodrigues, ele demitiu Fernando Diniz e tirou Dorival Junior do São Paulo.

O comandante estava em seus primeiros treinos com a equipe, visando a temporada. Dessa forma, o clube do Morumbi teve que correr para encontrar um substituto, chegando até Thiago Carpini, então do Juventude.

Essa mudança rápida agitou não apenas o mundo da bola, mas também das apostas, já que acompanhar as novidades do Tricolor é importante antes de fazer palpites na F12Bet e para entender os próximos passos do time.

Com Thiago Carpini o São Paulo já garantiu o primeiro título, o da Supercopa do Brasil. Após empate sem gols, a equipe venceu o Palmeiras no pênalti. Porém, Dorival ainda dá o que falar quando o assunto é financeiro.

São Paulo e CBF ainda divergem sobre valores de Dorival

São Paulo e CBF ainda não chegaram a um valor em comum acordo sobre a rescisão de Dorival Junior. De acordo com o Tricolor, a CBF precisa pagar R$ 8,5 milhões.

Dentro desse valor estão R$ 4,5 milhões de multa de rescisão contratual de Dorival Junior, além de R$ 1 milhão da multa de Thiago Carpini, que já foi paga ao Juventude. Com esses valores a entidade concorda, portanto, R$ 5,5 milhões.

Porém, o São Paulo ainda cobra R$ 3 milhões como indenização, já que perdeu o seu treinador após iniciar os trabalhos para a temporada e, consequentemente, foi obrigado a recalcular a rota de toda a equipe.

Em contrapartida, a CBF não aceita essa indenização e, esse ponto, é justamente o que falta alinhar entre as partes. De acordo com a ESPN, esse valor será cobrado de Dorival, já que ele tinha um acordo com o clube que, em caso de interrupção de trabalho, arcaria com o valor de R$ 3 milhões.

Pela boa relação com o treinador, o Tricolor descarta ir até a justiça, mas busca uma saída para receber os valores que estavam combinados.

Os primeiro compromissos de Dorival na CBF

A estreia de Dorival Junior com a Seleção Brasileira será em dois amistosos fora do país, na Europa. Dessa forma, vai até a Inglaterra enfrentar a equipe em Wembley no dia 23 de março. Três dias depois, em 26 de março, encara a Espanha no Santiago Bernabéu.

Visando esses jogos, Dorival Junior montou uma pré-convocação com 35 nomes. Porém, ainda fará 12 cortes, chegando aos primeiros 23 convocados para defender o país nos seus primeiros compromissos.

Ainda em 2024, o Brasil disputou a Copa América, nos Estados Unidos. Por fim, fecha o ano com jogos das Eliminatórias Sul-americana para a Copa do Mundo 2026.

