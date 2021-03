Satélite Amazônia 1 manda primeiras imagens do Brasil visto do espaço

Variantes do Covid causam maioria dos novos casos em 6 Estados – (Foto:INPE-2© INPE/Reprodução INPE-2)

Divirta-se com as capas de discos mais engraçadas do mundo!

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou na quarta-feira, 3, as primeiras imagens feitas pelo satélite Amazônia 1, lançado na madrugada de 28 de fevereiro do Centro Espacial Satish Dhawan, na ilha de Sriharikota, província de Andhra Pradesh, na Índia. O lançamento foi resultado de uma parceria entre o país e o Brasil.

Parte da Missão Amazônia, o Amazônia 1 foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) – órgãos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Veja em vídeo as primeiras imagens de teste do satélite.



Reprodutor de vídeo de: YouTube (Política de Privacidade, Termos)

O satélite brasileiro Amazônia 1 marcou dois avanços tecnológicos do país: o domínio completo do ciclo de desenvolvimento de um satélite – dominado por apenas vinte países no mundo – e a validação de voo da Plataforma Multimissão (PMM), que funciona como um sistema adaptável modular que pode ser configurado de diversas maneiras.

Acompanhe reportagem sobre os avanços da Missão Amazônia na edição 2728 de VEJA.

Com Agência Brasil

Por:Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...