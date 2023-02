Gefron apreende quase 90 quilos de drogas avaliados em R$ 1,5 milhão em Mato Grosso; 2 presos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com os policiais, a droga apreendida está avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. Ambos foram encaminhados a delegacia da Polícia Federal de Cáceres. (Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez – foto: assessoria).

Conforme o registro policial, a equipe localizou o Fiat Strada em alta velocidade com os dois ocupantes, quando foi dada ordem de parada. Em buscas no veículo os suspeitos localizaram 55 tabletes de pasta base de cocaína, 21 de cocaína e nove de “super maconha”.

