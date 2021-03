Polícia Civil do Pará prende traficante internacional e apreende 300 kg de drogas

Os 300 quilos de maconha, divididos em tabletes, estavam em um sítio na Ilha de Outeiro, distrito de Belém (Foto:Reprodução / Polícia Civil)

Segundo a polícia, o esquema ilegal tinha como base um sítio em Outeiro e um apartamento de luxo no centro de Belém

A Polícia Civil do Pará apreendeu cerca de 300 quilos de maconha, divididos em tabletes e desarticulou uma facção criminosa nesta quinta-feira (4), que estava baseada na Ilha de Outeiro, distrito de Belém.

Segundo a polícia, o material seria fracionado para comercialização no Pará. A ação policial deslanchada nesta quinta-feira teve início com os agentes interceptando um veículo na Ilha de Outeiro.

Vários pacotes de droga estavam no carro, dirigido por um homem que apresentou documentos falsos. Ainda de acordo com a polícia, no interrogatório, o suspeito confessou a autoria do crime de tráfico de drogas.

Ele levou os policiais a um apartamento de alto padrão, no centro de Belém. No imóvel, foram encontrados dinheiro e documentos e a verdadeira identidade do acusado revelou uma extensa ficha criminal, que inclui a prática de tráfico internacional e duas prisões no Estado do Amazonas.

A polícia informou ainda que o apartamento era apenas um ponto de apoio ao narcotráfico. O centro de distribuição da droga estava em Outeiro. Um sítio de luxo no bairro Água Boa, com área recreativa, pier com acesso à praia do Amor e ainda um amplo estacionamento, onde estava uma carreta. Mais droga foi apreendida.

“A Seccional de Icoaraci (distrito próximo a Outeiro) começou essa apuração por meio de denúncia anônima. Foi constatado que o imóvel era um ponto estratégico para receber e vender a droga, pois tinha acesso por terra e água.

Apesar de ser um local discreto, nossa investigação foi a fundo e deu essa resposta positiva para o cidadão”, disse o diretor da Seccional de Icoaraci, Thiago Dias.Além de balança de precisão e embalagens para o fracionamento da maconha, os policiais encontraram no local um homem de nacionalidade venezuelana, que também foi preso.

A investigação aponta que a carreta chegou com o carregamento de droga esta semana, vinda do Estado do Tocantins.”Com essa apreensão, estamos batendo quase 4,5 toneladas de droga retirada das ruas. Para a Polícia Civil, para o Estado, é um avanço extremo no combate à criminalidade, pois o impacto dessas apreensões seguidas vai influenciar na diminuição da criminalidade”, frisou o diretor de Polícia Metropolitana, Daniel Castro.No final da tarde, os presos foram interrogados novamente, fizeram exame de corpo de delito e seguiram para um presídio estadual, onde estão à disposição da Justiça. A polícia segue com diligências para apurar a participação de outras pessoas.

Por:Redação Integrada com informações da Polícia Civil

