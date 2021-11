Seap – PA oferta mais de 120 vagas por meio de dois Processos Seletivos

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior em diferentes áreas.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do estado do Pará divulgou dois novos editais de Processos Seletivos para a seleção, em caráter temporário, de 124 profissionais de níveis fundamental, médio e superior em diferentes áreas.

Confira as oportunidades ofertadas conforme seu respectivo edital, bem como suas localidades de atuação:

003/2021: Técnico em Gestão Penitenciária-Nutrição – Araguaia (1); Assistente de Informática – Baixo Amazonas (1); Técnico em Gestão Penitenciária-Nutrição – Baixo Amazonas (1); Assistente de Informática – Carajás (1); Assistente Administrativo – Guajará (4); Auxiliar Operacional – Guajará (4); Técnico em Gestão de Informática – Guajará (2); Técnico em Gestão de Infraestrutura/Engenharia Civil – Guajará (1); Técnico em Gestão de Infraestrutura/Engenheiro de Segurança do Trabalho – Guajará (1); Técnico em Gestão Penitenciária/Ciências Contábeis – Guajará (6); Técnico em Gestão Penitenciária Enfermagem – Guajará (2); Técnico em Gestão Penitenciária/Medicina – Guajará (1); Técnico em Gestão Penitenciária/Psicologia – Guajará (4); Técnico em Gestão Penitenciária/Serviço Social – Guajará (4); Técnico em Gestão Penitenciária/Terapia Ocupacional – Guajará (1); Técnico em Gestão Publica/Administração – Guajará (1); Auxiliar de Serviços de Agropecuária – Guamá (1); Técnico em Gestão de Agropecuária/Agronomia – Guamá (1); Técnico em Gestão Penitenciária-Enfermagem – Guamá (5); Técnico em Gestão Penitenciária/Farmácia – Guamá (1); Técnico em Gestão Penitenciária/Medicina – Guamá (1); Técnico em Gestão Penitenciária-Nutrição – Guamá (2); Técnico Em Gestão Penitenciária/Psicologia – Guamá (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Psiquiatria – Guamá (1); Técnico em Gestão Penitenciária/Terapia Ocupacional – Guamá (1); Técnico Em Gestão Publica/Administração – Guamá (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Nutrição – Guamá (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Nutrição – Lago Tucuruí (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Odontologia – Lago Tucuruí (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Enfermagem – Marajó (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Odontologia/Enfermagem – Rio Capim (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Serviço Social – Rio Capim (1); Técnico Em Gestão Penitenciária/Enfermagem – Tocantins (2); Técnico Em Gestão Publica/Administração – Tocantins (1);

004/2021: Agente Penitenciário – Araguaia (6); Agente Penitenciário – Baixo Amazonas (8); Agente Penitenciário – Carajás (34); Agente Penitenciário – Carajás (4); Agente Penitenciário – Guamá (2); Agente Penitenciário – Rio Caeté (6); Agente Penitenciário – Tapajós (2); e Agente Penitenciário – Tocantins (4).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas, o candidato interessado deve comprovar a escolaridade exigida para a função; bem como ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 18 anos no ato da inscrição; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; bem como possuir capacidade física e mental compatível com as atribuições da função pretendida, comprovadas por meio de atestado emitido por médico competente, a ser apresentado no ato da admissão, dentre outros requisitos que constam nos editais.

Aos aprovados e contratados, a remuneração será de R$ 1.100,00 a R$ 1.560,76, além de gratificações de escolaridade e demais benefícios conforme o cargo pretendido. Já a jornada semanal de trabalho será de 30 horas semanais para aprovados no edital 04/2021, enquanto que para o edital 03/2021, o contratado cumprirá carga horária diferenciada dentro dos limites legais.

Como concorrer

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), a partir de 0h do dia 3 de novembro de 2021 até às 23h59 do dia 8 deste mesmo mês e ano.

A seleção dos inscritos será realizada por meio da inscrição, de caráter habilitatório; bem como de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório; além de investigação social incluindo antecedentes criminais; e para os inscritos no edital 04/2021 haverá ainda Teste de Aptidão Física (TAF).

Confira as datas previstas para as etapas:

Análise Documental e Curricular: 9 a 12 de novembro de 2021;

Investigação Social: 26 a 30 de novembro de 2021;

Teste de Aptidão Física: 6 de dezembro de 2021.

Os Processos Seletivos Simplificados terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.

Fonte: PCI Concursos

2 de novembro de 2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/enade-2021-questionario-esta-disponivel-para-estudantes-inscritos-no-exame/

Curtir isso: Curtir Carregando...