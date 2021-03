Secretaria de Estado de Administração Penitenciária escolhe banca organizadora do concurso

O concurso da Susipe ofertará 1.646 vagas para o cargo de policial penal, antigo agente de segurança penitenciário, com salário inicial de R$ 2.669,70. |Foto: Reprodução

Foi divulgada nesta quarta-feira (17), a banca examinadora responsável pelo tão aguardado concurso da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a antiga Susipe.

De acordo com publicação no Diário Oficial de hoje, a vencedora do processo licitatório foi o Centro de Extensão e Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap).

As demais participantes do processo também poderão apresentar a partir de hoje, recursos dentro de um prazo de cinco dias úteis. Caso não ocorram contestações ou eventuais recursos sejam indeferidos, o órgão poderá assinar o contrato com a banca e definir a data de publicação do edital de abertura de inscrições.

O concurso ofertará 1.646 vagas para o cargo de policial penal, antigo agente de segurança penitenciário. Para concorrer será necessário possuir ensino médio para ingresso, com inicial de R$ 2.669,70.

A seleção dos candidatos deverá ser feita por meio de provas objetivas, dissertativas, avaliação psicológica, exame médico, testes de aptidão física e verificação de antecedentes criminais.

A aplicação das provas deverá ocorrer em Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira.

