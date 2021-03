Pará gerou mais de 2 mil postos de trabalho somente em janeiro de 2021

(Foto:Reprodução) – Segundo novo estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado na terça-feira (16), só em janeiro de 2021 o Pará gerou mais de 2 mil postos de trabalho, com ênfase nos setores do Comércio e da Indústria.

O estudo é elaborado em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), com base em dados do Ministério da Economia, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O estudo divulgado pelo Dieese aponta que em janeiro foram feitas, em todo o Pará, 25.208 admissões contra 23.069 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 2.139 postos de trabalhos formais.

No mesmo período do ano passado (janeiro/2020), o Estado também apresentou crescimento de empregos formais, só que menor que o verificado este ano. Ano passado, foram registradas 24.884 admissões, contra 23.787 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.097 postos de trabalho no setor formal.

Situação crescente e positiva – Segundo Everson Costa, técnico do Dieese, o resultado é fruto de uma série de medidas adotadas pelo governo do Estado no processo de retomada econômica. “Nós iniciamos o ano de 2021 enfrentando inúmeras dificuldades, novas variantes da pandemia e o contexto econômico complicado. O Pará abre as informações do mundo do trabalho com 2.139 postos gerados.

Esse saldo é o maior registrado entre os estados da região Norte. Em uma análise um pouco maior, o Pará gerou mais de 32 mil postos, o que coloca o nosso Estado em uma situação crescente e positiva. Com a permanência do plano de vacinação, junto ao pacote econômico apresentado pelo governo, certamente teremos um efeito positivo ao longo do primeiro semestre”, avalia.

O Dieese ainda reforça que nos últimos 12 meses o Pará foi o estado do Norte que apresentou a maior geração de empregos formais, com 32.552 postos. No ranking nacional, o Estado alcançou o 5º maior saldo, no comparativo entre admitidos e desligados.

Segundo o titular da Seaster, Inocencio Gasparim, o Governo do Pará tem trabalhado para propor ações que amenizem os impactos causados pela pandemia e ofereçam alternativas aos trabalhadores.

“O Estado do Pará tem se adiantado com proposições e projetos econômicos, sobretudo aos mais vulneráveis, aos trabalhadores essenciais. Porém, sabemos que todos os setores têm sentido, e cabe a nós impulsionar este processo de retomada. O novo pacote econômico apresentado pelo Governo (R$ 500 milhões para reduzir os impactos da pandemia em vários setores) nos dá condições de pensarmos em situações melhores daqui pra frente. O momento é de responsabilidade, de cautela e de cuidado”, ressalta o secretário.

Por:RG 15 / O Impacto com Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...