Secretaria Estadual da Educação abre seleção para contratos emergenciais – vagas para Novo Progresso

(Foto: Divulgação / Ilustrativa) – Inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira (6)

Estão abertas, desde esta quinta-feira (1º), as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário para Contratação na Rede Estadual. O cadastro é destinado a professores e servidores da área da educação. Interessados em se inscrever devem acessar o site www.educacao.rs.gov.br até a próxima terça-feira (6). Após efetuar a inscrição, o candidato receberá um link em seu email pessoal, com um código para incluir sua documentação.

No Vale do Taquari, a 3ª Coordenadoria Regional Estadual está recebendo candidatura de servidores para os municípios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Canudos do Vale, Capitão, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Pouso Novo, Progresso, Relvado, Roca Sales, Sério, Travesseiro, Vespasiano Corrêa e Westfália.

Já os municípios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, Sério, Tabaí, Taquari, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano Corrêa e Westfália estão recebendo inscrições para professores.

Foto: Divulgação / Ilustrativa

