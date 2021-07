Mãe impede filha estuprada por padrasto de fazer denúncia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As informações são de que a menina contou o ocorrido para a mãe, que disse não acreditar na filha e chegou a pedir para a adolescente não denunciar o padrasto. A mulher mantém um relacionamento com o homem há cerca de cinco anos.

Uma garota, de 14 anos, denunciou o padrasto por abuso sexual. A adolescente afirma que, por diversas vezes, foi estuprada pelo companheiro da mãe. O caso aconteceu em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso.

