Secretaria proíbe consumo de peixes após surto ‘doença da urina preta’ em município vizinho ao Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na manhã desta quarta-feira (1), a secretaria estadual de Saúde do Amazonas pediu que a população suspendesse temporariamente o consumo de peixe por 15 dias, após o aumento significativo de casos da “doença da urina preta”. A medida é voltada principalmente para os moradores de Itacoatiara, região com 34 infectados. As informações são da CNN.

You May Also Like