Ex-vereador do Mato Grosso e carona morrem em acidente após atropelarem anta

Ex-vereador e idoso morrem em acidente após atropelarem anta (Foto Crédito: Agência da Notícia com Reprodução)

Carro das vítimas capotou após a colisão com o animal; os dois ficaram presos às ferragens

O ex-vereador por Pedra Preta (241 km de Cuiabá) Fábio Trindade, de 38 anos, e um idoso identificado como João Batista Ferreira, de 82, morreram na noite de quarta-feira (1°) após se envolverem em um grave acidente na BR-364, nas proximidades do Município.

Fábio conduzia uma HB20 enquanto o idoso, que era tio da esposa dele, estava no banco do passageiro. Próximo ao Km 150, o ex-vereador se deparou com uma anta e não conseguiu desviar.

Segundo informações da Polícia Civil do Município, o carro colidiu com o animal, capotou e parou apenas quando bateu em uma árvore às margens da rodovia.

Tanto Fábio quanto João ficaram presos às ferragens do veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento das vítimas.

A morte dos dois foi constatada ainda no local do acidente pela equipe de resgate. Agentes da Politec foram chamados para iniciar a perícia e encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).

Fábio era muito conhecido em Pedra Preta pela sua carreira política. Conhecido como Fabinho da Farmácia, ele foi eleito vereador em 2008 e 2012 pelo Partido Progressista.

Em 2020, já pelo Podemos, Fabio concorreu como vice-prefeito do candidato Candinho (PSC). No entanto, não foram eleitos.

A notícia de sua morte foi lamentada nas redes sociais por familiares e colegas.

“Descanse em paz Fabinho e seu João, hoje o céu está em festa. Uma grande perda na Vila Garça Branca”, escreveu um deles.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Fonte:

Agência da Notícia com Redação do Mídia News

