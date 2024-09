Secult e Ibram firmam parceria para fortalecer espaços de memória e cultura no Pará

Secretária Ursula Vidal e a presidente do Ibram, Fernanda Costa, após a assinatura do Termo de Cooperação | Foto: Divulgação

Estado também contribui para a elaboração do novo Plano Nacional Setorial de Museus 2025-2035.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e o Ministério da Cultura, por meio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), firmaram nesta quinta-feira (5) um Termo de Cooperação para estruturar o Sistema de Museus do Pará. O documento foi assinado pela titular da Secult, Ursula Vidal, e a presidente do Ibram, Fernanda Costa, na abertura da etapa Pará do Programa (re)CONEXÕES, promovido pelo Ibram em parceria com a Secult, no Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém.

Ursula Vidal reforçou o compromisso com a consolidação do Sistema no Pará. “Para que o Sistema Nacional de Museus funcione em sua totalidade é fundamental que existam sistemas estaduais, articulando os municípios e a sociedade civil, permitindo que esses equipamentos culturais sejam mapeados, melhor estruturados e que o compromisso com a preservação da memória — afinal, os museus são espaços de memória — seja reafirmado em todas as políticas públicas”, destacou a secretária.

Construção – A secretária também celebrou a realização do (re)CONEXÕES no Pará, destinado a reunir contribuições para o novo Plano Nacional Setorial de Museus 2025-2035. Ursula Vidal destacou a importância da participação ativa da Amazônia, e principalmente do Pará, nesse processo. Durante o dia, os participantes se dividiram em quatro grupos temáticos no MEP. As contribuições de todo o País serão organizadas e submetidas à votação no 8º Fórum Nacional de Museus, que ocorrerá de 25 a 29 de novembro em Fortaleza, no Ceará.

“Temos um Sistema Integrado de Museus e Memoriais no Estado, composto por equipamentos públicos que devem manter um contato contínuo com a comunidade, para que as exposições, programas e projetos reflitam as narrativas e saberes amazônicos. A construção do Plano Nacional do Sistema Nacional de Museus é essencial para que esses espaços sejam cada vez mais dinâmicos, representando as forças, potências, histórias e memórias da nossa gente, com acervos e espaços vivos”, acrescentou a titular da Secult.

Alinhamento – Fernanda Castro, do Ibram, reforçou que o (re)CONEXÕES tem como objetivo criar e fortalecer políticas públicas “junto com as pessoas que estão nos museus, nos pontos de memória, e que fazem a cultura acontecer”. Ela enfatizou que as etapas “são espaços importantes para ouvir como cada estado quer contribuir para essa política, com suas especificidades, realidades e necessidades em relação ao governo federal”. “Nós vamos aos locais e discutimos as diretrizes dessas políticas públicas”, ressaltou.

Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais do Estado (SIMM/Secult), avaliou como fundamental o alinhamento de trabalho entre as instâncias federal e estadual. “Os museus não funcionam de forma isolada. Tivemos aqui um espaço de diálogo em que a sociedade pôde propor e se posicionar diante de uma equipe técnica que vai elaborar o Plano Nacional. É muito significativa essa participação, de maneira democrática e colaborativa, na construção das diretrizes nacionais”, avaliou.

Texto: Amanda Engelke – Ascom/Secult

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2024/09:46:40

