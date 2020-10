Seduc faz consulta pública sobre o retorno presencial das atividades escolares

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realiza, a partir desta terça-feira (20), uma consulta pública com o intuito de ouvir a comunidade escolar sobre o retorno presencial das atividades escolares neste ano de 2020. – (Foto:Reprodução)

O “Escuta Pará” ocorrerá de forma virtual, no período de 20 a 25 de outubro e será aberto para todas as regiões do Pará. Os participantes responderão a um formulário disponibilizado através de link no site da Seduc.

Todos os seguimentos educacionais, comunidade escolar, alunos, pais e responsáveis, professores, técnicos e gestores de instituições de ensino vão responder perguntas sobre a retomada das aulas presenciais. O resultado vai auxiliar a atuação da Seduc no acompanhamento das futuras medidas adotadas para garantir um retorno seguro às aulas presenciais.

“É um momento de reunir esforços a fim de definir estratégias que estejam em consonância com as demais frentes de ensino. A escuta pública é uma forma de ouvir toda a nossa comunidade escolar, além de subsidiar futuras ações da pasta e assegurar qualquer medida preventiva adotada pela Seduc para o processo de retorno às aulas presenciais”, explicou a titular da Seduc, Elieth Braga.

Desde o dia 18 de março, as aulas presenciais na rede estadual de ensino foram suspensas em decorrência da Covid-19. Os 575 mil alunos da rede estadual de ensino precisaram se adaptar a uma nova forma de ensino, o remoto. A Secretaria de Educação, desde então, adotou uma série de métodos para manter uma rotina básica de estudos aos alunos de todas as modalidades, através do programa “Todos em Casa Pela Educação” para minimizar os impactos durante o período de isolamento social.

