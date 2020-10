Uma cidade está nascendo: ‘Sim’ pela emancipação de Moraes Almeida vem ganhando força

(Foto:Divulgação) – Há menos de um mês para a realização do Plebiscito que deve decidir pela emancipação ou não de Moraes Almeida, atual distrito do município de Itaituba, distante há 300 km da sede, a frente ‘SIM’, número 44, vem ampliando lado e ganhando força sobretudo na sede do município, onde se concentra a maior quantidade de eleitores.

Datado o Plebiscito para o dia 15 de Novembro, dia em que acontece as eleições municipais em todo o Brasil, a expectativa pela criação de um novo município paraense é grande, tendo vista o longo processo percorrido até a aprovação do pleito.

Na manhã desta terça-feira (20), um grupo de pessoas que integram o comitê da frente ‘SIM’ estiveram na Câmara M5

Municipal de Itaituba para fortalecer alianças, explicar sobre o plebiscito e apresentar as necessidade do distrito.

“Hoje Moraes está numa expectativa muito grande da criação desse novo município. Um desejo muito antigo da população e ela está muito unida. As três classes, garimpo, madeira e comércio, estão esperançosos que esse ‘sim’ dia 15 de novembro saia”, pontuou Oberdan Assis Perondi.

Em entrevista na Câmara Municipal de Itaituba, Ubiratan Filadelpho, destacou que o projeto a favor da emancipação vem sendo bastante aceito pela população da sede de Itaituba.

Ubiratan Filadelpho. Foto: Yokin Paranatinga

“Primeiramente a gente tá muito feliz com a aceitação do plebiscito, onde você leva o projeto e ele é muito bem aceito por toda sociedade. A gente se sente orgulhoso de saber disso e acredito que dia 15 de novembro o 44 vai vencer sem sombras de dúvidas”, pontuou confiante.

Por outro lado, o vereador Wescley Tomaz, que vem acompanhando e apoiando o comitê a favor da emancipação, reiterou a oferta de apoio enfatizando a relevância de Moraes de tornar um município, bem como suas vantagens, e finaliza lançado o convite à população para se juntar a frente do “SIM”.

“Nós acreditamos que é o melhor caminho para desenvolver a região Transgarimpeira . Itaituba não perde, muito pelo contrário, ganha, porque vai ter um município vizinho com grande potencial de desenvolvimento que vai desafogar muitas demandam que sobrecarregam Itaituba. A gente espera contar com cada família, com cada voto do povo”, discorreu.

Eleições municipais

É válido ressaltar que, no dia 15 de novembro, as eleições em Itaituba serão um pouco diferente das demais, isso porque os eleitores deverão passar por três etapas. A primeira é escolher e votar em um candidato a vereador, em seguida votar no candidato a prefeito escolhido e, por fim, votar a favor ou contra a emancipação de Moraes.

Membros da coordenação do Movimento Pró Emanciapação. Foto: Reprodução

Aprovação do Plebiscito

A resolução autorizando a realização do Plebiscito para a criação do município de Moraes Almeida, distante 300 km da sede de Itaituba, foi aprovado no dia 13 de agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará – TRE/PA, após mais de 10 anos de peleja, tendo em vista que se trata de um processo longo e demanda muitos trâmites.

Marcado para o dia 15 de novembro, reiterando, para que Moraes Almeida se torne o 145º município do estado do Pará, deve haver 51% da opinião pública em termos de votos.

