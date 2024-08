Sefa apreende 10 toneladas de sucata de ferro em Dom Eliseu | PA

Foto: Reprodução | A carga teve origem em Mãe do Rio e tinha como destino uma pessoa física da cidade de Icapuí, no Ceará.

Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 10 toneladas de sucata de ferro em forma de tambores vazios. A carga teve origem em Mãe do Rio e tinha como destino uma pessoa física da cidade de Icapuí, no Ceará. A apreensão foi realizada na segunda-feira (26), por servidores lotados na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense.

“Durante a fiscalização o veículo carreta baú apresentou nota fiscal de sucata de tampas, sendo solicitada a pesagem do veículo, ocasião em que foi encontrado o peso de 10 toneladas, divergente da nota fiscal. A fiscalização decidiu abrir o veículo e constatou que a carga, na verdade, era de sucata de tambores vazios, que possui valor maior, de acordo com o Boletim de Preços Mínimos da Secretaria da Fazenda do Pará”, informou o coordenador da unidade Itinga, Gustavo Bozola.

A carga foi conferida: havia 755 tambores vazios com suas tampas, cujo valor é de R$ 23.525,80. Como a nota fiscal estava irregular, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 5.081,58, que foi pago e a mercadoria liberada.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/07:25:31

