Pará soma quase 1,8 mil leitos para pacientes com covid-19

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), já contabiliza, até este sábado (20), 1.764 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19. A ampliação do número de leitos é mais uma estratégia para garantir assistência às pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No último dia 15 de março, o governo anunciou a abertura de 500 leitos exclusivos para atender pacientes com a Covid-19. Desse total, já foram abertos 325. Essa ampliação beneficia oito regiões em todo o Pará.

Estão sendo abertos leitos na Região Metropolitana de Belém; Xingu; Carajás; Breves, Marajó; Araguaia; Lago de Tucuruí; Nordeste e Sudeste. Os locais foram selecionados para receber mais leitos tendo em vista a situação epidemiológica e a demanda de atendimento, que vem sendo acompanhada pela equipe técnica da Sespa.

REGIÃO METROPOLITANA

Só na Região Metropolitana de Belém o Governo do Pará conseguiu abrir 819 leitos exclusivos para casos de Covid-19, sendo 544 leitos clínicos, 262 leitos de UTI e 13 leitos pediátricos.

Na sexta-feira (12), o governo entregou 50 novos leitos no Hospital Dr. Abelardo Santos, no distrito de Icoaraci, na capital, sendo 25 clínicos e 25 de UTI. No sábado (13) foram abertos mais 50 leitos, sendo também 25 clínicos e 25 de UTI, e durante a semana foram oferecidos mais leitos, totalizando agora 145 leitos, sendo 60 de UTI e 85 clínicos. Há previsão de abrir mais seis leitos de UTI nos próximos dias.

Durante este período, o Hospital Dr. Abelardo Santos funcionará somente para atender casos de Covid-19. Paralelamente, os hospitais públicos Galileu e Jean Bitar, ambos em Belém, também estão sendo utilizados para atender pacientes com a doença. O Galileu tem 50 leitos clínicos e o Jean Bitar, 30 leitos clínicos. Em função dessa demanda, as cirurgias eletivas no Estado serão suspensas até o final de março, para que o sistema atenda apenas a urgência da pandemia.

Atendimento à demanda – Desde janeiro de 2021 já foram abertos 1.351 leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19. Só no Oeste paraense foram 310 leitos. Em Castanhal (RMB) foram abertos 146 leitos, enquanto o Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar – Centro de Convenções, a capacidade total chega a 420 leitos.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir atendimento à população. “Já abrimos muitos leitos desde o início do ano, mas a grande demanda que estamos tendo nessa segunda onda ainda requer que mais hospitais possam se voltar ao atendimento de casos de Covid. Por isso, somente na Região Metropolitana de Belém já reativamos essa assistência nos hospitais Jean Bitar e Galileu, e o incremento também seguirá para o interior do Estado. Faremos tudo o que for preciso para não deixar sem atendimento nenhum paraense”, garantiu o titular da Sespa.

Por| Bruno Cecim/Agência Pará-sábado, 20/03/2021, 17:16

