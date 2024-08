Homem morre após ser atropelado duas vezes no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite desta terça-feira (27), em Belém.

Um homem não identificado morreu na noite desta terça-feira (27), após ser atropelado na esquina das avenidas Duque de Caxias e Antônio Baena, no bairro de Fátima, em Belém.

De acordo com testemunhas, o homem retornava de um aniversário e havia parado para tomar uma sopa em um estabelecimento próximo à Igreja de Fátima, como fazia habitualmente, segundo a proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar.

“Ele de vez em quando vinha aqui tomar uma sopa, mas ninguém sabe o nome dele, ele era muito reservado, tomava a sopa e ia embora. Hoje ele estava com dois pratinhos de doces, acho que vinha de uma festa”, disse.

Após terminar a refeição, o homem atravessou a avenida Duque de Caxias, quando foi atingido por uma motocicleta, conduzida por um entregador de aplicativo. Com o impacto, o homem perdeu o equilíbrio e caiu na pista, batendo a cabeça. Em seguida, foi atropelado por um carro.

“Eu avistei ele de longe. Ele estava na beira da pista, deu alguns passou como se fosse atravessar, mas depois voltou. Foi nesse momento que bati nele e depois o carro, infelizmente”, disse o condutor da motocicleta, que também não quis se identificar e estava bastante nervoso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente e chegou rapidamente ao local. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência e interrompeu parcialmente o trânsito na via. Os socorristas tentaram reanimar o homem por cerca de 30 minutos dentro da ambulância, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu em frente à Igreja de Fátima.

O homem não portava documentos de identificação no momento do acidente, e sua identidade ainda não foi confirmada pelas autoridades. A Polícia Civil irá investigar o caso para determinar as circunstâncias do atropelamento e tentar identificar a vítima.

Os condutores da motocicleta e do carro foram levados para Delegacia de São Brás, onde prestaram depoimentos. O corpo da vítima foi também para delegacia, seguindo o protocolo de quando ocorrem óbitos dentro da ambulância. Logo em seguida, o corpo foi encaminhado para o Centro de Perícias Cientifícas Renato Chaves.

