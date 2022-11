Sefa apreende mais de 2 mil pares de sapatos e R$ 15 mil em produtos domésticos no sudeste do PA — Foto: Ascom/Sefa

Carga de sapatos está avaliada em R$ 465 mil. Apreensão ocorreu no Km-15 da rodovia 447 km, no município de Conceição do Araguaia.

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, na terça-feira (15), 2.327 pares de sapatos avaliados em R$ 465,4 mil. Apreensão ocorreu no Km-15 da rodovia 447 km, no município de Conceição do Araguaia, sudeste do estado.

Durante a fiscalização noturna, foi parado o caminhão vindo de Nova Serrana (MG) com destino a vários municípios do Pará.

“As Notas fiscais apresentadas tinham valores muito baixos, o que chamou a atenção dos fiscais da receita estadual. Quando o caminhão foi aberto, verificamos que a mercadoria era formada por mais de dois mil pares de tênis.

De acordo com o Laudo Pericial emitido pela BPG (Brand Protection Group), eram cópias de marcas famosas”, informou o coordenador da unidade fazendária, Marcelo Dias.

Foi gerado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 142.412,40, referente a ICMS e multa. A mercadoria será entregue à Delegacia de Polícia Civil para emissão do Boletim de Ocorrência.

No mesmo caminhão foram encontrados 753 itens de produtos de cama, mesa e banho, avaliados em R$15.644,00, e sem nota fiscal. Foi gerado o TAD no valor de R$4.787,06. O pagamento foi efetuado e a mercadoria liberada. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 17/11/2022/15:31:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...