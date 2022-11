Animais silvestres são resgatados durante fiscalização da PRF, em Itaituba

Animais silvestres resgatados pela Polícia Rodoviária Federal em Itaituba, no Pará — Foto: Ascom/PRF

Curiós eram transportados de forma irregular e sem a autorização devida.

Durante fiscalização no km 662 da BR- 163, em Itaituba, no Pará, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou três espécimes de curiós, nesta quarta-feira (16).

Uma das aves não possuía registro na Relação de Passeriformes, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O responsável pelo transporte dos animais se comprometeu a comparecer em juízo quando for intimado.

A equipe da PRF abordou uma caminhonete com destino a Santarém por volta de 14h45, quando encontrou os animais silvestres.

O condutor do veículo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), tendo se comprometido a comparecer em juízo.

Segundo o artigo 29 da Lei 9.605/98, é considerado crime ambiental: matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. A pena para quem comete esse tipo de crime é de seis meses a um ano de prisão, além do pagamento de multa. (Com informações do g1 Pará — Belém).

