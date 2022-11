Após derrubar árvore, homem é preso por crime ambiental , no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As quatro pessoas envolvidas foram encaminhadas pela Polícia Civil. (Com informações do g1 Pará — Belém).

O crime foi constatado em uma fiscalização de rotina feita por agentes de segurança da Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4ª RISP). No local, também foram apreendidas três motoserras e um veículo.

You May Also Like