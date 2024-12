Sefa apreende mas de R$ 3 milhões em mercadorias no oeste do Pará

Foto: Reprodução | O valor das mercadorias foi estimado em R$ 3.194.183,70, informou o coordenador da regional da Sefa em Santarém, Tadeu Pantoja.

A Coordenação Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Santarém, no Baixo Amazonas, realizou, nos dias 12 e 13/12, operação externa de fiscalização em dois estabelecimentos comerciais que estão com inscrições estaduais suspensas, para efetuar levantamento de estoque de mercadorias. Como resultado da ação foram encontradas centenas de mercadorias sem nota fiscal acobertando a compra, resultando na emissão de dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD) e o recolhimento de R$613.361,97, referentes ao imposto e multa.

Nos estabelecimentos foram encontradas mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. Num deles havia alimentos, material de limpeza e no outro bebidas, sendo 7.580 garrafas de gim; 16.620 garrafas de cachaça de 910 ml; 7.482 litros de vinho, 2.646 garrafas de chopp de 355 ml e 1.1976 garrafas de chopp de 600 ml. O valor das mercadorias foi estimado em R$ 3.194.183,70, informou o coordenador da regional da Sefa em Santarém, Tadeu Pantoja.

Um estabelecimento com a inscrição estadual suspensa não pode emitir nota fiscal e nem comprar mercadorias. A operação teve o apoio da Polícia Militar que prestou suporte aos servidores da Sefa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/11:50:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...