Operação “Água Branca” prende três suspeitos de roubo em fazenda no Pará

Foto: Reprodução | O roubo a fazenda ocorreu no dia 23 de novembro deste ano.

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido em uma fazenda no município de Ipixuna do Pará. A prisão ocorreu no âmbito da operação “Água Branca”, realizada na sexta-feira (13/12) e resultou na apreensão de armas de fogo e drogas.

O roubo a fazenda ocorreu no dia 23 de novembro deste ano. Conforme as informações policiais, foram levados do local vários pertences, entre eles estavam uma caminhonete, uma moto, armas e bens de alto valor. A ação para identificar e localizar os suspeitos foi realizada por agentes da Delegacia de Ipixuna do Pará, em conjunto com a Polícia Militar.

Ainda conforme a Polícia Civil, foi feito um levantamento de informações até que os agentes chegaram ao suposto idealizador do roubo, que estava foragido e que também tinha um mandado de recaptura em aberto. Durante diligências, os policiais conseguiram capturar o suspeito. Além do cumprimento do mandado, ele também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Outros dois homens também foram capturados pelos mesmos crimes. Os detidos, após a realização dos procedimentos legais, encontram-se à disposição da Justiça.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/10:03:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...