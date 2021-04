Sefa e Receita Federal apreendem quase 16 mil pares de calçados falsificados em Dom Eliseu, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Sefa, fiscais abordaram um caminhão e realizaram a verificação de carga e documentos. O condutor o veículo apresentou as notas fiscais, mas foi constado pelos agentes da Sefa e da Receita Federal que a mercadoria de calçados, avaliados em R$ 700 mil, eram falsificados e iriam abastecer o comércio ilegal de produtos piratas no Pará e Amapá. A Receita Federal apreendeu a carga.

Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) e a Receita Federal apreenderam, na quinta-feira (15), cerca de 16 mil pares de calçados falsificados, durante fiscalização na rodovia BR-010, em Dom Eliseu, sudeste do Pará.

