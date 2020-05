Segunda parcela do 13º salário começa a ser paga nesta segunda (25)

No total, serão injetados R$ 442 milhões na economia paraense (Foto:Agência Brasil)

Serão injetados R$ 442 milhões na economia paraense a partir da próxima segunda-feira (25), quando começa a ser paga a segunda parcela do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas, conforme divulgou o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base nos dados do Ministério da Economia.

Esse valor representa 48,23% de todo o montante que entrará na economia da região Norte – R$ 916,4 milhões – e será pago a 689.478 beneficiários no Pará e a 1.428.657 pessoas no Norte. Em todo o país, o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas da previdência social vai alcançar 30.811.482 beneficiários, com um montante de R$ 23,8 bilhões a ser injetado na economia brasileira. O Norte responde por 4,6% dos beneficiários do país e a 3,9% do total de recursos.

Geralmente, esse pagamento ocorre em novembro, mas por conta da pandemia do novo coronavírus e o aumento do desemprego, os valores foram adiantados. A primeira parcela foi paga no dia 24 de abril. De acordo com a avaliação do supervisor técnico do Dieese, economista Roberto Sena, a segunda parcela do salário deve ser direcionada ao consumo, contribuindo com a economia do Estado. O pagamento segue até o dia 5 de junho.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...