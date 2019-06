(Foto:© Polícia Civil/Divulgação)- Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, matou o filho por um suposto desentendimento com a mãe da criança

Pai mata filho de 7 anos após fazê-lo pensar que brincariam juntos

O ajudante de pedreiro Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso preventivamente em Manaus após confessar que matou o próprio filho, de 7 anos, a pauladas, informou a à Polícia Civil do Amazonas. O homem revelou que tinha enterrado o corpo de David Nonato Bento dos Santos no quintal de casa

Segundo informações do jornal ‘Extra’, Rogério afirmou ter dito para a criança, momentos antes do crime, que eles dois brincariam juntos. O homem alegou em depoimento que sua motivação teria sido um desentendimento com a mãe da criança.

O delegado explicou que o crime foi premeditado, porque a cova onde o corpo foi enterrado havia sido cavada três dias antes do homicídio. Rogério vai responder também pelo crime de ocultação de cadáver.

por Notícias Ao Minuto

