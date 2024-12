Segup realiza treinamento de agentes de segurança para condução de viaturas off-road da operação ‘Curupira’

Foto: ASCOM Segup | Ao todo, serão capacitados 90 motoristas das forças de segurança que compões a operação para conduzir os veículos especiais para áreas de mata e difícil acesso.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) iniciou nesta semana a formação dos condutores das novas viaturas pick-up off-road da Operação ‘Curupira’. A previsão é que, até o dia 20 de dezembro, sejam capacitados 90 motoristas das forças de segurança que compões a operação para conduzir os veículos especiais para áreas de mata e difícil acesso.

O treinamento iniciou nesta terça-feira, 10, com a primeira turma composta por 18 servidores. Ao todo serão cinco turmas, com dois dias de imersão cada. Durante as aulas os condutores terão conhecimento teórico para o manuseio dos veículos, seguindo para a parte prática do treinamento. A capacitação consiste em preparar os servidores em extrair ao máximo o que o carro oferece, desde sua tração 4×4 até a utilização do guincho elétrico acoplado na dianteira do veículo.

Ainda em 2024, serão certificados servidores dos órgãos que compõe o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sieds) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A formação reforça as frentes de combate da operação ‘Curupira’, como aponta o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em exercício, Luciano de Oliveira.

“O combate aos crimes ambientais exige recursos e estratégias especializadas. Para fortalecer nossas ações, estamos investindo na capacitação de novos condutores para operar viaturas adaptadas a terrenos de difícil acesso. Essas viaturas permitem que nossas equipes alcancem áreas antes inacessíveis, intensificando a fiscalização e o combate a crimes como desmatamento ilegal e garimpo. Com esta nova frota e condutores altamente treinados, reforçamos nosso compromisso com a preservação do meio ambiente”, disse.

Treinamento

Com 20 horas de capacitação, divididas entre teoria e prática, os motoristas são capacitados não apenas a operar, mas também entender a tecnologia do novo veículo, que se diferencia dos demais pelo pneu específico para terrenos lamacentos, como os encontrados na operação. Além disso, trata-se de uma viatura automática, o que proporciona maior conforto ao motorista durante as longas horas de missão.

Conforme o instrutor, 1º Tenente PM Rodolfo Molina, ao final os agentes estarão preparados para enfrentar todo cenário possível que se apresentar nas etapas operacionais.

“O treinamento visa otimizar o trabalho do agente realizado na operação Curupira, em conjunto com o material mais adequado oferecido, como a adição de um tanque suplementar de abastecimento e um guincho elétrico, que permite o socorro imediato de qualquer viatura que fique atolada em áreas inóspitas”, afirma.

O treinamento, na parte teórica, foi desenvolvida no Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu). A parte prática será desenvolvida em dois locais diferentes, no Estádio do Mangueirão com prática dentro de vias pavimentados e em uma área de treinamentos em estrada de chão, na Alça Viária. As práticas irão preparar os alunos como sair e entrar em atoleiros, utilização do guincho, velocidade de comboio, acionamento de todas as ferramentas que o novo veículo oferece.

Uma das alunas, a investigadora de Polícia Civil, Bárbara Neiva, acredita que a formação somará com as ações em terreno com uso das viaturas.

“Sabemos da dificuldade de mobilidade do terreno que enfrentamos, com essas viaturas, acredito que nossa missão ocorrerá com maior fluidez, sem maiores riscos de paradas, permitindo que possamos prosseguir sem percalços”, analisou

Veículos

Para fortalecer os investimentos em combate aos crimes ambientais no estado, o Governo do Pará entregou 32 novas viaturas do tipo pick-up, totalmente reforçadas para as ações em áreas de mata e difícil acesso, onde ocorre a Operação Curupira. A entrega é mais um investimento para garantir a preservação da floresta, combater e reduzir, cada vez mais, a prática de crimes ambientais.

O investimento de aproximadamente R$ 10 milhões serão utilizados nas ações da Operação Curupira que ocorrem de formas ininterruptas, a partir de três bases fixas instaladas nos municípios de São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso. As ações são desenvolvidas por equipes das polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup); e também pelas equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiental e Sustentabilidade (Semas) que atuam de forma conjunta no combate às ilegalidades ambientais.

