Segurança é afastada após Marcela Temer retirar cão de lago

Uma agente do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) foi deslocada de sua função depois de não ter ajudado a primeira-dama, Marcela Temer, a salvar seu cachorro, que mergulhou no Lago Paranoá durante um passeio no Palácio da Alvorada.(Foto: Divulgação)

Marcela entrou de roupa na água para retirar seu cão, que foi salvo. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, ela chegou a pedir a ajuda da segurança, mas não foi atendida.

A decisão de deslocar a agente se deu pelo GSI, que viu risco para a primeira-dama, segundo a assessoria. A servidora foi destacada para outra função, dentro do gabinete.

O episódio ocorreu no fim de abril, mas só veio a público neste fim de semana, em nota de O Globo.

Marcela passeava com o filho Michelzinho, caçula do presidente, e com o cachorro Picoly, da raça jack russell. O cão é presente de um dos netos do deputado Heráclito Fortes (PSB-PI). O animal foi apelidada de “mascote do impeachment”.

