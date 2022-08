Selo brasileiro é reconhecido em premiação internacional

(Imagem Correios) – Na semana das comemorações ao Dia Nacional do Selo, a filatelia brasileira é mais uma vez destaque internacional. Os Correios receberam o prêmio Academia Olímpica de Cultura pela Emissão Postal Especial “2021 – Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil”, no 52° Prêmio Internacional Asiago d’arte Filatelica, considerada uma das mais importantes distinções que um selo postal pode receber. Promovida pelo Circolo Filatélico dei Sette Comuni, a cerimônia de premiação foi realizada na Câmara Municipal de Asiago, na Itália, no dia 17 de julho, com a presença de representantes de vários países, como San Marino e Polônia. Representou o Brasil a cônsul honorária no Vêneto, Helen Gnocchi.

Sobre o selo – A emissão postal premiada simboliza os Correios como apoiadores da luta contra o trabalho infantil juntamente com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). No primeiro semestre deste ano, inclusive, a estatal realizou ações em suas mídias sociais com propósito de conscientizar a sociedade para a erradicação do trabalho infantil.

Com a arte de Lidia Marina Hurovich Neiva, analista dos Correios, o selo é composto por um desenho de várias crianças reunidas, representando a diversidade do povo brasileiro. Na parte inferior, traz a hashtag da campanha #ChegadeTrabalhoInfantil e, à esquerda, a peça contempla o desenho de um catavento colorido de 5 pontas, símbolo mundial da luta contra o trabalho infantil.

O selo premiado está à venda nas principais agências dos Correios e na loja online.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/08/2022/17:02:40 com Ascom Correios

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...