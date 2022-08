PF destrói 23 balsas e dragas do garimpo ilegal no Amazonas

PF destrói 23 balsas e dragas do garimpo ilegal na calha do Rio Madeira – (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal no Amazonas e o Ibama realizaram nesta quinta-feira, 04/08, uma operação conjunta com o objetivo a identificação, abordagem e inutilização de balsas e dragas que operam no garimpo ilegal de ouro na calha do Rio Madeira, próximo ao município de Autazes (AM).

Ao todo, 23 balsas e dragas foram destruídas. A ação contou com a participação de Policiais Federais do Grupo de Pronta Intervenção e fiscais do Ibama.

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas esclareceu, por meio de nota, que atualmente toda a atividade de lavra de ouro no Rio Madeira é ilegal e que, portanto, as ações objetivando a desintrusão dessa importante hidrovia federal continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas em 2022 a outras regiões de garimpo ilegal detectadas no Estado do Amazonas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/08/2022/17:13:31 com informações do Blog Mario Adolfo

