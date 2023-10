Selo em homenagem às Merendeiras é lançado pelos Correios

Os Correios lançaram ontem (30), a emissão filatélica Especial Merendeiras. Esta é a terceira peça da sequência à série “Profissões”, e homenageia a profissional de grande importância, responsável pela alimentação de alunos da rede pública de ensino.

A profissional merendeira escolar, carinhosamente chamada de “tia da merenda”, é personagem na vida de alunos de escolas públicas, desde o surgimento da merenda escolar. Ela traz, para nascidos nas décadas de 70, 80 e 90, um ar de nostalgia, ao lembrar das merendas como “polentas, achocolatados, bolachas e tantos outras”, entregues por elas, na hora do recreio, época em que as refeições vinham previamente prontas, sendo necessário apenas organizá-las no prato e servi-las aos alunos.

Atualmente, como a merenda escolar passou por diversas transformações, a merendeira também teve que se adaptar às evoluções e precisou aperfeiçoar seus conhecimentos, uma vez que as refeições servidas aos alunos precisam de cozimentos pois são, em sua maioria, alimentos frescos (in natura) e o cardápio diário, elaborado por nutricionista, necessita ser preparados antes de distribuir aos alunos.

As merendeiras desempenham um papel muito importante nas escolas, enchendo os dias das crianças com sorrisos e deliciosas refeições. Com amor e dedicação, elas nutrem não apenas seus estômagos, mas também seus corações, tornando a hora do almoço um momento especial. Muitas crianças têm, naquele momento, sua única refeição diária.

A série “Profissões”, dos Correios, tem a previsão do lançamento de selos postais relativos a cinco profissões brasileiras entre os anos de 2021 e 2025.

História – A merenda escolar sempre esteve presente nos programas de suplementação alimentar. As primeiras iniciativas datam da década de 30, quando estados e municípios mais ricos passaram a responsabilizar-se de forma crescente com o fornecimento da merenda em suas redes de ensino.

Na década de 50, foi criado o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que é um eixo fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional no País, calcado no emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis. Outro fator relevante é que a história do início da profissão de agente de alimentação escolar (merendeira) acompanha o começo da organização da merenda na escola, uma vez que o preparo e distribuição das refeições necessitava de um profissional responsável para tal função.

O agente de alimentação escolar é o profissional que tem como atribuição o preparo de alimentos em suas diversas etapas e distribuição de refeições em unidades educacionais e estabelecimentos produtores de alimentação escolar, orientado por nutricionista.

No dia 21 de outubro é comemorado o dia da alimentação nas escolas, data instituída pelo Ministério da Educação e celebrada em todo o território nacional

Sobre o selo – A arte do selo representa a profissão da merendeira de escola em suas funções, através de uma figura em primeiro plano que prepara o alimento, em uma panela de dimensões características para atender a uma grande quantidade de alunos; ao lado de uma bancada com alimentos como brócolis, batatas, tomates e cenouras, dispostos para serem preparados e temperados.

Ao fundo, outra profissional se encarrega de servir o prato já pronto aos alunos em fila. A técnica usada foi a de aquarela digital.

O selo tem o valor de 1º Porte da Carta (atualmente R$2,45). A emissão está disponível para a venda, e pode ser adquirido na loja virtual, e nas principais agências dos Correios de todo o país.

Fonte: Correios

